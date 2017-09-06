По сравнению с прошлым годом количество нарушений свободы слова в стране снизилось

С начала года в Украине было зафиксировано 172 случая нарушений свободы слова. Об этом сообщается в исследовании Института массовой информации (ИМИ).

Согласно результатам ежемесячного мониторинга ИМИ "Барометр свободы слова", за 8 месяцев этого года ИМИ зафиксировал в стране Украины 172 случая нарушений свободы слова. В прошлом году за этот же период было зафиксировано 184 случая.

Наибольшее количество нарушений с начала было зафиксировано в категории "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" – 54 против 71 случая за аналогичный период прошлого года.

Эксперты ИМИ фиксируют уменьшение физической агрессии в отношении журналистов в Украине. За этот год зафиксировано 18 случаев насилия против 24 случаев избиений журналистов годом ранее.

С начала года, однако, зафиксировано увеличение случаев ограничения доступа к информации и угроз журналистам – 23 случая против 18 в 2016 году. Еще одной отрицательной тенденцией является увеличение количества случаев повреждения имущества журналистов – с начала года зафиксировано 11 таких случаев против 3 таких случаев годом ранее.

В пятерке регионов, где зафиксировано наибольшее количество нарушений в этом году, являются: Киев с областью (38 случаев), Николаевская область (17 случаев), Волынь (15 случаев), Полтавская область (12 случаев) и Одесская область (11 случаев).

Основными нарушителями прав журналистов стали: частные лица – 95, местные власти – 27 и правоохранители с силовиками – 14.

Напомним, по данным ИМИ, в июле в Украине было зафиксировано 28 случаев нарушений свободы слова и прав журналистов, что является наибольшим числом нарушений с начала 2017 года.