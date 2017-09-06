Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Сальвадора Дали зря достали из могилы

Сальвадора Дали зря достали из могилы

Сальвадора Дали зря достали из могилы
Сальвадор Дали / Фото из открытых источников

ДНК-тест показал, что "дочь" художника не является его родственницей

06.09.17 994
000

Результат ДНК-теста показал, что гражданка Испании, называвшая себя дочерью Сальвадора Дали, не является родственницей известного художника. Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию Фонда Сальвадора Дали, передает Европейская правда.

В июле этого года испанский суд приказал провести эксгумацию тела всемирно известного сюрреалиста в рамках иска женщины, утверждавшей, что Дали был ее отцом.

61-летняя Пилар Абель из Каталонии рассказала, что у художника был роман с матерью в 1955 году. На тот момент Дали был женат на Елене Дьяконовой, более известной как Гала. Детей у супругов не было. Художник умер в 1989 году в возрасте 85 лет.

Эксперты провели эксгумацию и ДНК-тест, который показал ложность слов Абель.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Испания и Марокко разоблачили террористическую ячейкуВ ходе во время "помидорных боев" в Испании удалось уничтожить 160 тонн томатовВ Испании во время альтернативной корриды серьезно пострадали два человека

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 24169
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 10511
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4320
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4190
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2158
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1286
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 2791
  1. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 5216 / 7066
  2. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 4842 / 5144
  3. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 4632 / 5207
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3917 / 53860
  5. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3493 / 3813
  6. Перечень претендующих на досрочную пенсию льготников существенно сократят, – Рева 2756 / 3101
  7. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 2624 / 3483
  1. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 36 / 7066
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 30 / 53860
  3. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 27 / 2312
  4. Аллах с тобой! У исламского мира России появился настоящий светоч 15 / 1408
  5. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 13 / 10511
  6. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 12 / 5207
  7. В Украине вводится 12-летнее школьное обучение 12 / 1330
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.