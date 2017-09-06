Сальвадора Дали зря достали из могилы

Результат ДНК-теста показал, что гражданка Испании, называвшая себя дочерью Сальвадора Дали, не является родственницей известного художника. Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию Фонда Сальвадора Дали, передает Европейская правда.

В июле этого года испанский суд приказал провести эксгумацию тела всемирно известного сюрреалиста в рамках иска женщины, утверждавшей, что Дали был ее отцом.

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61-летняя Пилар Абель из Каталонии рассказала, что у художника был роман с матерью в 1955 году. На тот момент Дали был женат на Елене Дьяконовой, более известной как Гала. Детей у супругов не было. Художник умер в 1989 году в возрасте 85 лет.

Эксперты провели эксгумацию и ДНК-тест, который показал ложность слов Абель.