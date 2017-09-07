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Главная » Общество » На Марсе нашли элемент, необходимый для появления жизни

На Марсе нашли элемент, необходимый для появления жизни

На Марсе нашли элемент, необходимый для появления жизни
Марс / Фото: geographyblog.eu

В прожилках сульфата кальция, расположенных у поверхности планеты, обнаружили производные бора

07.09.17 2528
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Группа американских и европейских ученых объявила: благодаря наблюдениям марсохода Curiosity на Красной планете обнаружили бор. Производные этого элемента, бораты, необходимы для появления РНК. Об этом сообщает Naked Science.

По словам авторов, открытие повышает шансы когда-нибудь обнаружить останки марсианской жизни.

Вещество нашли при исследовании ударного кратера Гейла. Его изучение было изначальной целью работы Curiosity. Основой исследования стали данные инструмента ChemCam, в который входят лазерно-искровой эмиссионный спектрометр и камера Remote Micro Imager.

Производные бора на Марсе находятся в прожилках сульфата кальция, расположенных у поверхности планеты. Ученые считают, что бораты могли присутствовать в марсианских подземных водах, оставивших эти прожилки. Вероятно, производные бора входили в состав эвапоритов – минерализованных осадков, которые обычно остаются после испарения солоноватых озер. Эти осадки постепенно растворялись, и бораты могли попадать в воды, текущие под поверхностью Марса. Исследователи считают, что эти воды были слабощелочными, а их температура могла составлять от 0 до 60°C.

Бораты стабилизируют моносахарид рибозу – один из основных элементов, из которых состоит РНК. Как и ДНК, РНК способна сохранять генетическую информацию. Так как РНК может выполнять несколько разных функций, возникла гипотеза "мира РНК". Согласно ей, на одном из первых этапов появления жизни РНК одновременно и передавала наследственную информацию, и влияла на протекание химических реакций. Новое открытие показывает, что на древнем Марсе могли существовать условия, пригодные для появления РНК-жизни.

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