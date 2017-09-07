Последствия для землян пока непредсказуемы – узнаем через несколько дней

Сегодня в 15:02 по киевскому времени была зафиксирована самая крупная за последние 12 лет вспышка на Солнце. Об этом сообщила лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), передает N+1.

"Солнце потряс самый крупный взрыв за 12 лет. Развивающиеся на нашей звезде в последние три дня события завершились так, как и должны были завершиться. Вся энергия, накопленная в короне Солнца в результате взаимодействия двух крупнейших за несколько лет групп солнечных пятен, разрядилась в одной вспышке уникальной силы", - говорится в сообщении.

Вспышка была зарегистрирована в 2673-области Обсерваторией солнечной динамики SDO.

Взрыву был присвоен балл X9.3 - из-за вспышки было отключено радио в высокочастотном диапазоне, возникли проблемы с навигацией из-за нарушения связи в течение около одного часа.

По словам ученых, вспышка произошла в той точке, которая "смотрит" на Землю, и поэтому ее воздействие на нашу планету будет максимальным. Пока ее последствия для жизни на Земле, космонавтов и спутников на орбите предсказать невозможно, об этом мы узнаем лишь через несколько дней.

Мощной вспышке предшествовала более слабая (X2.2), она произошла в той же области. Зарегистрированное радиоизлучение предполагает, что произошел выброс корональной массы. Ученые сейчас ожидают соответствующих данных с коронографа SOHO/LASCO.

Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 (точный балл - 10.3). Как отмечается, такое значение находится уже за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зеленого до желтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответствует так называемому черному (высшему) уровню активности.

За всю современную историю наблюдения Солнца удалось зарегистрировать лишь пять вспышек большей силы. Последняя из них произошла почти ровно 12 лет назад – 7 сентября 2005 года.

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Ученых удивляет, что такая мощная вспышка произошла на фоне солнечного минимума. События такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только может произвести наша звезда и которые формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, - как правило на стадии пика солнечной активности, отмечают специалисты ФИАН.

Фото: SDO / NASA