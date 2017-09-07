ЦРУ рассекретило документы о флоте СССР времен "холодной войны"

В общей сложности рассекречены 82 документа, которые охватывают период с 1960-х по 1980-е

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки рассекретило документы о военном флоте СССР времен "холодной войны". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ЦРУ.

"Центральное разведывательное управление совместно с Национальным музеем ВМФ США и Военно-морским историческим фондом провело сегодня публичный симпозиум для обсуждения материалов, включенных в недавней публикации ЦРУ ранее засекреченных документов о советском флоте во времена "холодной войны", - говорится в сообщении.

Речь идет о материалах объемом более двух тысяч страниц. В общей сложности рассекречены 82 документа, которые охватывают период с 1960-х по 1980-е. Документы содержат переводы статей из журнала "Военная мысль", который выпускался минобороны СССР, оценки аналитиков американских спецслужб, а также отчеты разведчиков.

Документы выложены в открытом доступе, ссылки на них ЦРУ разместило на своем сайте.