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Новая школа. Что нового предлагает реформа образования
Фото: открытые источники

Новая школа. Что нового предлагает реформа образования

Ключевые новшества реформы образования — введение 12-летки, выборность директоров, украинский язык обучения и легализация неформального образования

Ян Авсеюшкин - 07.09.17 194
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5 сентября Верховная Рада приняла Закон "Об образовании", что стало ключевым моментном давно назревшей реформы системы обучения в Украине. Подготовка и обсуждение проекта шли несколько лет, а грядущие изменения в системе образования станут самыми масштабными с момента получения независимости. По сути, сейчас закладывается фундамент для новой украинской школы на ближайшие десятилетия. Фокус приводит основные положения закона, который вступит в силу с 1 января 2018 года.

Введение 12-летней системы обучения. Это затрагивает только тех детей, кто в первый класс пойдёт в следующем году и позднее. Последние три года учёбы школьники будут углублённо изучать профильные предметы, что позволит сократить время получения степени бакалавра в вузе с 4 до 3 лет.

Вместо набора знаний — изучение компетентностей. Детей будут учить не просто новым фактам, но тому, как правильно их применять.

Уравнивание школ. Все учебные заведения средней ступени (5–9 классы) станут гимназиями, а старшие школы — лицеями.

Легализация домашнего, неформального, и других видов обучения. Детям не понадобится повторно изучать предмет в школе, если они изучили его вне её стен.

Основным языком образования станет украинский. При этом гарантируется право национальных меньшинств и коренных народов на получение образования на родном языке. В начальной школе вместо английского дети будут учить украинский, в средней школе украинский и язык нацменьшинства, на котором идёт обучение, будут использовать поровну. В старшей все предметы будут изучать на украинском, а язык меньшинства станет отдельным предметом.

Школьное самоуправление. Директоров школ будут выбирать на конкурсной основе, причём на своём посту директор сможет находиться не более двух сроков подряд по 6 лет. Ему дадут возможность самостоятельно набирать и увольнять школьных учителей. Также местные отделы образования лишат контроля над учебным процессом.

Переподготовка преподавателей. 20 тысяч учителей, которые возьмут первые классы в следующем году, повысят квалификацию. Появится возможность добровольной сертификации, прохождение которой даст надбавку к зарплате в размере 20% оклада.

Больше свободы учителю. Преподаватель сможет сам распределять количество часов между темами и определять программу обучения.

Лилия Гриневич

министр образования и науки Украины

"Я счастлива, что Закон "Об образовании", работа над которым длилась около 4 лет, наконец принят. Это знаменательное событие не только для меня, но и для всех, кто принял участие в создании данного документа. Этот закон открывает возможность начать изменения на всех уровнях образования. В нём заложены механизмы для развития педагогов, связи образования с потребностями рынка труда, закладывается автономия школы и свобода учителя.

Теперь перед нами следующий вызов — нужно оперативно принять закон об общем среднем образовании, закон о профессиональном образовании и внести изменения в Закон "О высшем образовании". В ближайшее время МОН должно разработать, а Кабмин принять десятки подзаконных актов, которые детализируют нормы нового Закона "Об образовании".

Наибольший вызов в имплементации принятого закона — человеческий фактор. Например, школьная реформа не состоится без новых учителей, которые будут реализовывать новшества. Сейчас мы заложили многие механизмы, чтобы побудить педагогов работать по-новому, однако для этого не хватит только усилий МОН, нужно общественное согласие. Если общество объединится вокруг идеи развития современного украинского образования, то вместе мы сможем реализовать эти изменения".

Андрей Мельник

директор киевской специализированной средней школы №203

"Другого выхода, кроме как проведение реформы, у нас просто нет. Закончилось время, когда можно было пить лекарства, вести здоровый образ жизни, а болезнь как бы сама собою пройдёт. Мы в тяжёлом состоянии, без хирургического вмешательства нам точно не удастся ничего сделать. Реформа объективно необходима. Мы ожидаем, что качество образования будет соответствовать тем вызовам, которые ставит перед нами общество. Ожидаем, что в результате будет возобновлено доверие к образованию, что это станет наилучшей сферой в нашей стране, а не той, которая финансируется по остаточному принципу.

Изменения не всем понравятся, они пугают. Если ты привык работать 20 лет по старым принципам, то менять их не хочется. У меня в школе в этом году в два первых класса назначены молодые девушки, которые только закончили вузы. Когда я встретился с родителями, некоторые спросили: а правильно ли сразу вчерашнюю студентку отправлять в первый класс? Я ответил, что в сегодняшних условиях молодость и неопытность могут стать преимуществом, а не недостатком, потому что эта молодёжь готова к восприятию реформы.

Сейчас мы все задаёмся вопросом, каким образом будет происходить подготовка педагогов к новациям, которые прописаны в законе об образовании? Меньше всего нравится увеличение сроков обучения, непонимание аттестации учителя, как будет происходить профессиональная переподготовка. Не нравится, что увеличение зарплат растянуто до 2023 года. Пройдёт 6 лет, и это повышение съест инфляция. У меня в конце 1990 была зарплата, которую постоянно поднимали, но по факту она всё равно оставалась $20.

Гигантский позитив — предоставление широких прав учителям и школе для формирования своей образовательной системы, появление альтернативных форм обучения, их легализация — это очень важно. Интересно введение конкурса директоров для всех регионов Украины. Меняются требования для администратора, если раньше директором или замом мог быть человек с педагогическим образованием, то теперь есть квалификационное требование, чтобы у него было образование по управлению учебным заведением. В целом я настроен оптимистично, мы верим, что реформа — это позитивное явление".

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