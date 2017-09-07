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Главная » Общество » 83% образцов водопроводной воды из разных стран мира содержат пластик

83% образцов водопроводной воды из разных стран мира содержат пластик

83% образцов водопроводной воды из разных стран мира содержат пластик
Фото из открытых источников

Самый высокий уровень загрязнения показала вода в США

07.09.17 320
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Частицы пластика нашли в 83% исследованных образцов водопроводной воды из 14 стран мира. Такие данные обнародовала американская некоммерческая медиаорганизация Orb Media, передает DW.

Самый высокий уровень загрязнения показала вода из США, где пластик был найден в 94,4% образцов воды, самый низкий – в европейских странах – 72%. В Ливане содержимое пластиковых волокон в образцах воды составило 94%, в Индии – 82%, в Уганде – 81%, в Индонезии – 76%, в Эквадоре – 75%.

В случае с США частицы пластика были обнаружены даже в образцах из здания Конгресса, штаб-квартиры Управления по охране окружающей среды США и Trump Tower. Микрочастицы пластика нашли даже в бутилированной воде.

В рамках исследования ученые изучили более 150 образцов воды из-под крана из 14 стран мира.

"Если вы спросите людей, хотят ли они пить или есть пластик, они скажут: Конечно нет, что за глупый вопрос, – сказала Шерри Мэйсон, одна из авторов исследования и профессор химии в Университете штата Нью-Йорк. – Это, вероятно, не то, что бы мы хотели потреблять. Но мы потребляем пластик в нашей воде, пиве, соках... Никто не защищен от этого".

Речь идет о небольших, величиной меньше 5 миллиметров, кусочках пластика, которые в результате утилизации обычного и промышленного мусора попадают в большие и маленькие водоемы – от океана до ручья. А из них – в водопровод.

"Ученые говорят, что они не знают, как эти частицы пластика попадают в наши краны, и какой риск для здоровья это может представлять. Но пластик поглощает токсичные химические вещества из морской среды, а затем выделяет их, когда их съедают рыбы или млекопитающие", – отмечает глава Orb Media Милли Бингем.

По ее словам, результаты исследования вызывают тревогу, однако есть надежда, что это побудит ученых к проведению исследований, посвященных влиянию частиц пластика на здоровье человека.

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