WikiLeaks обнародовал документы ЦРУ о системе управления ракетами для истребителей

На своем сайте WikiLeaks опубликовал четыре пакета секретных документов ЦРУ о программе Protego, а также еще 37 материалов, связанных с управлением запуском ракет с истребителей, передает Коммерсант.

Проект Protego проводился с 2014 по 2015 год при участии компании Raytheon.

Разработанное Raytheon программное обеспечение устанавливалось на бортовые компьютеры самолетов, оснащенных системами запуска ракет. В систему входил "главный процессор" и "ящик запуска", а также было несколько отдельных микроконтроллеров для передачи и приема зашифрованных сигналов по закрытым каналам. Для запуска было необходимо получить подтверждения по трем типам сигналов: о расположении самолета, о доступе к GPS, о времени миссии.

Опубликованные документы входят в проект Vault 7, однако сфера применения Protego отличается от других программ, описанных в рамках проекта. В сообщении WikiLeaks указано, что причины, по которым Protego было включено в проект Vault 7, неизвестны.

Публикация WikiLeaks массива внутренних документов ЦРУ Vault 7 – крупнейшая утечка данных о госпрограммах электронной слежки и наращивании киберпотенциала спецслужбами со времен разоблачения Эдвардом Сноуденом деятельности АНБ США. Предыдущая порция документов была рассекречена 19 июля.