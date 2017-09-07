В Крыму можно будет смотреть 16 украинских телеканалов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания прогнозирует, что уже в первом полугодии 2018 года в Крыму начнут вещание до 16 украинских телеканалов. Об этом сообщает 112 Украина.

"Мы не только расширяем вещание украинских телеканалов и радиостанций на юг Херсонской области и на территорию Крыма, но и создаем условия для повышения качества контента. Именно поэтому появляются специализированные крымские вещатели. Эта работа будет продолжаться согласно разработанному плану", - заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

Кроме этого, в планах Нацсовета - развитие цифрового телевизионного вещания из Чонгара и Чаплинки, где планируется создание дополнительных мультиплексов. Таким образом, на каждом из объектов появятся до 8 телеканалов. Будет увеличена высота и самой Чаплинской телевышки - с 92 до 130 м. Проект будет завершен в первом полугодии 2018 года.

Напомним, в феврале "Украинское радио" начало в тестовом режиме вещание на территорию аннексированного Крыма с недавно телерадиовышки в селе Чонгар Херсонской области.