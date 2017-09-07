Базу Миротворца пополнила бывшая ведущая "Самого умного"

Российская телеведущая, актриса и продюсер Тина Канделаки внесена в рубрику "Чистилище" сайта "Миротворец", собирающего данные о боевиках и активных приверженцев российской агрессии против Украины. Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

Актрисе вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма и открытое оправдание российской агрессии.

Ранее советский и российский рок-музыкант Алексей Белов, наиболее известный как соло-гитарист и автор большинства песен группы "Парк Горького", попал в базу преступников украинского центра "Миротворец".