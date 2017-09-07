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Главная » Общество » Базу Миротворца пополнила бывшая ведущая "Самого умного"

Базу Миротворца пополнила бывшая ведущая "Самого умного"

Базу Миротворца пополнила бывшая ведущая "Самого умного"
Тина Канделаки / Фото из открытых источников

Тина Канделаки незаконно посещала Крым и открыто оправдывает российскую агрессию

07.09.17 111
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Российская телеведущая, актриса и продюсер Тина Канделаки внесена в рубрику "Чистилище" сайта "Миротворец", собирающего данные о боевиках и активных приверженцев российской агрессии против Украины. Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

Актрисе  вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма и открытое оправдание российской агрессии.

Ранее советский и российский рок-музыкант Алексей Белов, наиболее известный как соло-гитарист и автор большинства песен группы "Парк Горького", попал в базу преступников украинского центра "Миротворец".

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