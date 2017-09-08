Сегодня - Международный день грамотности

Сегодня мировая общественность отмечает Международный день грамотности.

В этот день в 1966 году ЮНЕСКО официально провозгласила 8 сентября Международный днем ​​грамотности с целью активной мобилизации международного сообщества и содействия распространению грамотности как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и обществ, напоминает "Укринформ".



Несмотря на развитие науки и технологий, сегодня многие на нашей планете не умеют читать и писать, а борьба с невежеством остается чрезвычайно сложной и масштабной проблемой.

Цель Международного дня грамотности - еще раз подчеркнуть, что быть грамотным важно как для каждого человека в отдельности, так и для общества в целом.

Грамотность - одно из основных прав человека и основа для обучения в течение всей жизни. Она является абсолютно необходимым условием социального роста и развития человеческого потенциала благодаря своему свойству реформировать жизнь.

Для отдельных лиц, семей и общин она является инструментом значительного расширения прав и возможностей, что позволяет значительно повысить уровень дохода и скрепить взаимосвязь с миром.

Грамотное общество - это динамичное общество, члены которого обмениваются идеями и участвуют в дискуссиях.

В то же время, безграмотность является существенным препятствием на пути к улучшению качества жизни, более того, она может стать причиной социальной изоляции и насилия.

Сейчас, по статистике, уровень грамотности взрослого населения Украины составляет 99,7%. Указанный показатель является достаточно высоким, даже для таких стран как Великобритания, Лихтенштейн и Швейцария.

Темой Дня-2017 является "Грамотность в цифровом мире". 7-8 сентября в штаб-квартире ЮНЕСКО проходит мероприятие, посвященное вопросам укрепления навыков грамотности в обществе, где стремительно распространяются цифровые СМИ, а также исследованию эффективных программ по содействию развитию грамотности путем использования цифровых технологий. Кроме того, состоится церемония награждения Международной премией ЮНЕСКО в области грамотности.