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Главная » Общество » Инфографика Украина вошла в последнюю десятку рейтинга стран – лучших для экспатов

Инфографика Украина вошла в последнюю десятку рейтинга стран – лучших для экспатов

<span class="label red">Инфографика</span> Украина вошла в последнюю десятку рейтинга стран – лучших для экспатов
Фото из открытых источников

Лидером рейтинга стал Бахрейн

08.09.17 178
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Три страны Евросоюза вошли в первую десятку рейтинга, определяющего лучшие страны для экспатов. Об этом свидетельствуют результаты Expat Insider-2017.

Португалия заняла пятое место, Мальта – седьмое, а Испания – десятое. Индекс основан на онлайн-опросах среди экспатов.

Лидером рейтинга стал Бахрейн, который в прошлом году был лишь на 19-й позиции. В первую тройку также вошли Коста-Рика и Мексика.

Рейтинг учитывает как классическую категорию экспатов (наемные сотрудники, приехавшие из-за границы для того, чтобы работать в представительстве компании), так и людей, работающих за рубежом по другим причинам.

Примечательно, что климат не был решающим фактором для многих экспатов, ведь средиземноморские страны Италия и Греция оказались в седьмом десятке.

Украина заняла 59 место из 65 возможных.

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