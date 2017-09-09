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Главная » Общество » На нашей звезде произошло мощное "солнцетрясение"

На нашей звезде произошло мощное "солнцетрясение"

На нашей звезде произошло мощное "солнцетрясение"
Фото из открытых источников

На Земле была сильная геомагнитная буря, но сейчас солнечные вспышки прекратились

09.09.17 754
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Сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6−8 сентября: на поверхности Солнца произошло несколько вспышек, в результате которых вещество солнечной короны на огромной скорости направилось в сторону Земли. Об этом сообщает Популярная механика.

На нашей планете это вызвало сильную геомагнитную бурю, однако никаких негативных последствий солнечные вспышки не повлекли, утверждают учtные и военные.

Ударная волна от первой вспышки достигла Земли намного раньше ожидаемого срока – уже в полночь (8 сентября) началась сильная (уровня 4 по 5-балльной шкале) геомагнитная буря. По прогнозам Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA) магнитная буря должна была окончиться в 18:00, однако завершилась только в ночь с 8 на 9 сентября.

Магнитная буря на Земле достигла уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила события примерно в десять раз больше, чем предсказывалось. В Канаде ночью наблюдались сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носила планетарный характер.

Первая вспышка произошла в среду, 6 сентября, и стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоили балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние (уровня М) и одну сильную (уровня Х) вспышку. Последняя вспышка, по силе максимально приблизившаяся в уровню Х, произошла около 11:00 8 сентября. После него на светиле произошли еще четыре вспышки среднего уровня.

Во время первой вспышки по поверхности звезды распространялись сейсмические волны, которые ученые называют "солнцетрясением".

Ученые отмечают, что произошедшее — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период из-за взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. Сейчас последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

По мнению ученых, никакого вреда здоровью последствия таких вспышек принести не должны. Вредное воздействие могут оказать, скорее, факторы психологического характера.

Теоретически вспышка способна привести к сбоям в работе спутников. Выходов из строя обычно не происходит, но иногда случаются временные отказы техники во время геомагнитных бурь. Однако на этот раз, несмотря на тревожные перспективы для радио- и спутниковой техники, сообщений об отказах или серьезных нарушениях работы аппаратуры так и не появилось.

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