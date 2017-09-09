На нашей звезде произошло мощное "солнцетрясение"

На Земле была сильная геомагнитная буря, но сейчас солнечные вспышки прекратились

Сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6−8 сентября: на поверхности Солнца произошло несколько вспышек, в результате которых вещество солнечной короны на огромной скорости направилось в сторону Земли. Об этом сообщает Популярная механика.

На нашей планете это вызвало сильную геомагнитную бурю, однако никаких негативных последствий солнечные вспышки не повлекли, утверждают учtные и военные.

Ударная волна от первой вспышки достигла Земли намного раньше ожидаемого срока – уже в полночь (8 сентября) началась сильная (уровня 4 по 5-балльной шкале) геомагнитная буря. По прогнозам Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA) магнитная буря должна была окончиться в 18:00, однако завершилась только в ночь с 8 на 9 сентября.

Магнитная буря на Земле достигла уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила события примерно в десять раз больше, чем предсказывалось. В Канаде ночью наблюдались сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носила планетарный характер.

Первая вспышка произошла в среду, 6 сентября, и стала самой мощной за последние 12 лет. Ей присвоили балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние (уровня М) и одну сильную (уровня Х) вспышку. Последняя вспышка, по силе максимально приблизившаяся в уровню Х, произошла около 11:00 8 сентября. После него на светиле произошли еще четыре вспышки среднего уровня.

Во время первой вспышки по поверхности звезды распространялись сейсмические волны, которые ученые называют "солнцетрясением".

Ученые отмечают, что произошедшее — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период из-за взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. Сейчас последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

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По мнению ученых, никакого вреда здоровью последствия таких вспышек принести не должны. Вредное воздействие могут оказать, скорее, факторы психологического характера.

Теоретически вспышка способна привести к сбоям в работе спутников. Выходов из строя обычно не происходит, но иногда случаются временные отказы техники во время геомагнитных бурь. Однако на этот раз, несмотря на тревожные перспективы для радио- и спутниковой техники, сообщений об отказах или серьезных нарушениях работы аппаратуры так и не появилось.