Это вторая крупная находка египетских археологов в окрестностях Луксора в этом году

Египетские археологи обнаружили гробницу королевского ювелира, в которой покоились три мумии – женщина и два ее ребенка. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Возраст захоронения датируется периодом Нового царства (XVI-XI века до н.э.). Его обнаружили в окрестностях расположенного на берегу Нила Луксора, в 700 км к югу от Каира.

Среди прочего в гробнице нашли статую сидящих на постаменте ювелира Аменемхета, его жены и сына.

Пока неясно, связаны ли найденные останки людей с Аменемхетом.

Мумии обнаружили в погребальном колодце, от которого берет начало основная часть гробницы, рассказали в высшем совете древностей Египта.

По данным археологов, женщина умерла в возрасте примерно 50 лет. Анализ показал, что ее костная ткань была заражена производящими гной бактериями. Ее сыновьям было примерно по 20-30 лет. Сообщается, что их тела хорошо сохранились.

Власти надеются, что гробница Аменемхета, который работал ювелиром в храме Амона, считавшегося на тот момент самым могущественным в пантеоне египетских богов, позволит лучше изучить некрополь Дра Абу эль-Нага, который известен своими храмами и гробницами.

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Генеральный секретарь совета по делам древностей страны Халед Анани сказал: "Мы нашли множество предметов погребального инвентаря в гробнице и за ее пределами. Среди находок - мумии, саркофаги, погребальные гребни, погребальные маски, ювелирные украшения и статуя".

Он подчеркнул, что работы еще продолжаются.

По словам Анани, археологи обнаружили упоминания четырех новых имен.

"Что это за четыре имени? Где находятся их гробницы? Их собственные гробницы еще не найдены. Но, я полагаю, что они владельцы найденной гробницы, – рассказал он. – Я не сомневаюсь, что мы продолжим наши раскопки в этом районе в этом году. Уверен, что мы найдем одну, или две, или, может быть, четыре гробницы, если нам повезет".