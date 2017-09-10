Сегодня танкисты отмечают свой профессиональный праздник

День танкиста празднуют во второе воскресенье сентября

Ежегодно во второе воскресенье сентября в Украине отмечают День танкиста. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил танкистов с профессиональным праздником.

"Поздравляю воинов-танкистов с праздником!" - написал Порошенко.

Праздник установлен в Украине указом президента Украины "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 №922/97.

Согласно тексту указа праздник учрежден "в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений".