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Главная » Общество » Сегодня танкисты отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня танкисты отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня танкисты отмечают свой профессиональный праздник
Фото: mil.gov.ua

День танкиста празднуют во второе воскресенье сентября

10.09.17 1
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Ежегодно во второе воскресенье сентября в Украине отмечают День танкиста. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил танкистов с профессиональным праздником.

"Поздравляю воинов-танкистов с праздником!" - написал Порошенко.

Праздник установлен в Украине указом президента Украины "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 №922/97.

Согласно тексту указа праздник учрежден "в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений".

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