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Главная » Общество » На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка

На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка

На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка
Фото: NOAA

За последнее время это уже четвертый мощнейший взрыв, зафиксированный на звезде

11.09.17 1294
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Мощнейшая вспышка наивысшего класса активности зафиксирована на Солнце 10 сентября около 19:00 по киевскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ученых.

Как заявили ученые, вспышка относится к классу Х, ей присвоен балл Х8.2. Что касается индекса вспышечной активности, он достигает 9,8 балла из 10 возможных.

Напомним, 6 сентября на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, возникшая в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен.

7 сентября произошла вторая мощнейшая вспышка, которой присвоили наивысший класс активности – Х.

8 сентября произошла третья мощная вспышка, которую также отнесли к классу X.

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