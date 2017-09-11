На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка

За последнее время это уже четвертый мощнейший взрыв, зафиксированный на звезде

Мощнейшая вспышка наивысшего класса активности зафиксирована на Солнце 10 сентября около 19:00 по киевскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ученых.

Как заявили ученые, вспышка относится к классу Х, ей присвоен балл Х8.2. Что касается индекса вспышечной активности, он достигает 9,8 балла из 10 возможных.

Напомним, 6 сентября на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, возникшая в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен.

7 сентября произошла вторая мощнейшая вспышка, которой присвоили наивысший класс активности – Х.

8 сентября произошла третья мощная вспышка, которую также отнесли к классу X.