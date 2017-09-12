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Главная » Общество » В 2018 году ВНО по русскому языку проводить не будут

В 2018 году ВНО по русскому языку проводить не будут

В 2018 году ВНО по русскому языку проводить не будут
Фото из открытых источников

Проверять знания украинских школьников будут по 11 предметам

12.09.17 30
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Из перечня предметов, которые выносятся на внешнее независимое оценивание в 2018 году, исключили русский язык. Такой дисциплины нет в  утвержденном приказе Министерства образования и науки Украины.

Согласно документу, в 2018 году можно будет сдать ВНО по 11 дисциплинам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Напомним, в 2018 году внешнее независимое оценивание пройдет с 22 мая по 14 июля.  

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