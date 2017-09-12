В 2018 году ВНО по русскому языку проводить не будут

Проверять знания украинских школьников будут по 11 предметам

Из перечня предметов, которые выносятся на внешнее независимое оценивание в 2018 году, исключили русский язык. Такой дисциплины нет в утвержденном приказе Министерства образования и науки Украины.

Согласно документу, в 2018 году можно будет сдать ВНО по 11 дисциплинам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Напомним, в 2018 году внешнее независимое оценивание пройдет с 22 мая по 14 июля.