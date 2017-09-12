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Главная » Общество » В Киеве 14 сентября перекроют Бессарабскую площадь
В Киеве 14 сентября перекроют Бессарабскую площадь
Фото: kiev-live.com

В Киеве 14 сентября перекроют Бессарабскую площадь

В здании "Бессарабского рынка" пройдет церемония открытия встречи "Ялтинской европейской стратегии"

12.09.17 468
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В Киеве в четверг, 14 сентября, на Бессарабской площади ограничат движение транспорта в связи с проведением церемонии торжественного открытия 14-й ежегодной встречи международной независимой организации "Ялтинская европейская стратегия", которая состоится в здании "Бессарабского рынка". Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

Ограничение будет действовать с 17:00 до 19:30 на участке от ул. Большая Васильковская до ул. Бассейная. Проезд будет разрешен только транспортным средствам участников мероприятия при наличии конференционного транспортного бейджа YES.

На время проведения мероприятия также будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов городского наземного пассажирского транспорта, которые курсируют по указанным улицам. 

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