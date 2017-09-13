В Киеве неизвестные залили зеленый краситель в фонтан на улице Сагайдачного. Из-за этого вода в фонтане стала ярко-зеленого цвета. Об этом сообщает пресс-служба КП СЗН Подольского района в Facebook.

Чтобы очистить фонтан коммунальным службам понадобится целый день.

"Проявления вандализма или креатизма в парке на Сагайдачного. Кто-то шутит, добавляя работы коммунальщикам на целый день. Теперь нам нужно слить воду (а это как минимум до конца рабочего дня), затем вымыть чашу фонтана, и запустить снова фонтан", - говорится в сообщении.

Уже несколько раз добавляли краситель в воду фонтанов, расположенных на Майдане Незалежности.

Возле очередного позеленевшего фонтана была найдена записка: "Буду красить все в зеленое пока не закроют киевский зоопарк".

СВКП "Киевводфонд" грозит отключить фонтаны раньше запланированного срока.

"Фонтаны на Майдане Незалежности будут работать до 30 сентября 2017 года, но из-за подобных поступков работа фонтанов может прекратиться намного раньше", – сказано в сообщении пресс-службы предприятия в Facebook.