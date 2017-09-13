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Главная » Общество » На Земле началась мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря

На Земле началась мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря

На Земле началась мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря
Фото из открытых источников

При сильной метеозависимости медики советуют не садиться за руль, не спускаться в метро и обращаться за помощью к врачам

13.09.17 326
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Самая сильная за последние 20 лет магнитная буря накрывает Землю. Силовые потоки будут бушевать два дня. Об этом сообщает УНИАН.

Магнитная буря обрушилась на нашу планету из-за мощных вспышек на Солнце. Такая солнечная активность крайне опасна для космических аппаратов на орбите и представляет угрозу для здоровья людей на Земле.

Из-за магнитной бури, предупреждают врачи, может быть головная боль, повышение артериального давления, расстройство настроения, психические отклонения в виде обострения.

Медики советуют при сильной метеозависимости не садиться за руль, не спускаться в метро и обращаться за помощью к врачам. Однако большинство людей влияния магнитных бурь за работой не замечают. А по-настоящему от них страдают не больше 10% жителей Земли.

Ранее ученые заявляли, что сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября.

 

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