На Земле началась мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря

При сильной метеозависимости медики советуют не садиться за руль, не спускаться в метро и обращаться за помощью к врачам

Самая сильная за последние 20 лет магнитная буря накрывает Землю. Силовые потоки будут бушевать два дня. Об этом сообщает УНИАН.

Магнитная буря обрушилась на нашу планету из-за мощных вспышек на Солнце. Такая солнечная активность крайне опасна для космических аппаратов на орбите и представляет угрозу для здоровья людей на Земле.

Из-за магнитной бури, предупреждают врачи, может быть головная боль, повышение артериального давления, расстройство настроения, психические отклонения в виде обострения.

Медики советуют при сильной метеозависимости не садиться за руль, не спускаться в метро и обращаться за помощью к врачам. Однако большинство людей влияния магнитных бурь за работой не замечают. А по-настоящему от них страдают не больше 10% жителей Земли.

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Ранее ученые заявляли, что сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября.