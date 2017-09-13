Около полумиллиона украинских детей лишены алиментов, - Петренко

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на заседании правительства, онлайн-трансляция которого доступна на канале Кабмина в YouTube.

Разработать соответствующие рекомендации планируется в течение месяца.

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"Мы возьмем практику европейских стран относительно жесткого ограничения выезда за границу, ограничения права на вождение транспортных средств, если ты не платишь алименты своему ребенку, а также практику по ограничению открытия счетов", - заявил Петренко.

По его словам, на сегодняшний день в Украине насчитывается около 500 тыс. детей, родители которых на протяжении более шести месяцев не платят алименты.

Напомним, в Украине количество матерей-одиночек за 15 лет выросло в 20 раз.