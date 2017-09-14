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Главная » Общество » Netflix снимет сериал об альтернативной истории Польши

Netflix снимет сериал об альтернативной истории Польши

Netflix снимет сериал об альтернативной истории Польши
Из открытых источников

В сериале СССР не распадется, а Польша не станет демократической

14.09.17 70
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Американский телеканал Netflix снимет первый в своей истории оригинальный сериал на польском языке. Его режиссером будет трехкратный номинант на премию "Оскар" Агнешка Холланд. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Variety.

Сериал будет посвящён альтернативной истории Польши. Его выход запланирован на 2018 год.

Название нового проекта пока неизвестно. Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Съемки пройдут в различных городах и регионах Польши. В работе также примет участие дочь Холланд – Касия Адамик.

Согласно альтернативной истории в этом проекте, "железный занавес" так и не пал, поскольку в 1982 году произошел теракт, помешавший развалу СССР и приостановивший путь Польши к освобождению. Действие будет разворачиваться в 2002 году, в центре внимания окажутся студент-идеалист и дискредитированный следователь.

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