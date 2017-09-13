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Главная » Общество » Дети, которых хвалят за умственные способности, чаще жульничают, - исследование
Дети, которых хвалят за умственные способности, чаще жульничают, - исследование
Фото из открытых источников

Дети, которых хвалят за умственные способности, чаще жульничают, - исследование

Похвала может снижать мотивацию к обучению

13.09.17 229
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Дети, которых хвалят за их умственные способности, предрасположены к жульничеству больше, чем те дети, которых хвалят за то, что они сделали что-то правильно. К такому выводу пришли психологи, которые изучили, как похвала влияет на успехи детей в решении несложных задач. Короткий отчет по исследованию опубликован в журнале Psychological Science, передает N+1.

Ученые выяснили, что дети, которых хвалят за ум, в среднем жульничают на 20 % чаще, чем дети, которые хвалят за успехи.

Похвала — одно из самых часто используемых позитивных подкреплений, используемых в общении с детьми: с помощью нее ребенок понимает, какие его действия или качества являются правильными, а какие — нет. Однако, похвала детей за их ум может иметь негативные последствия, например, снижая их мотивацию к обучению.

Авторы новой работы изучили, как похвала детей влияет на установление у них моральных норм. Для этого они провели эксперимент, в котором поучаствовали 150 китайских детей в возрасте трех лет (71 девочка и 79 мальчиков) и 150 пятилетних китайских детей (72 девочки и 78 мальчиков). В ходе эксперимента дети играли в игру с угадыванием числа на карте: карточка с числом от 3 до 9 (за исключением числа 6) была спрятана, а экспериментатор просил ребенка угадать, больше или меньше шести число на карточке. Детям сообщили, что за минимум три правильно угаданных карточки они получат приз.

После пробного эксперимента детей из каждой возрастной группы разделили на три подгруппы. Детям из первой подгруппы получили похвалу их умственных способностей ("Ты очень умный"), детей из второй подгруппы хвалили за их успехи ("У тебя очень хорошо получается"), а дети из третьей подгруппы не получили никакой похвалы и были использованы в качестве контрольной группы. Затем эксперимент провели еще раз; исследователи следили за поведением детей при помощи скрытой камеры и записывали случаи жульничества: например, когда ребенок подходил к закрытой карточке и пытался подсмотреть или просто вставал, пытаясь разглядеть ее.

Проанализировав поведение детей, ученые выяснили, что дети, которых хвалили за их умственные способности, в среднем жульничали на 20 % чаще, чем дети, которых хвалили за их успехи, и дети из контрольной группы, причем такая тенденция была сохранена как среди участников разных возрастных групп, так и среди мальчиков и девочек.

Психологи пришли к выводу, что восхваление умственных способностей детей может толкать их на поступки, которые, по их мнению, покажут их в лучшем в плане ума и сообразительности свете — даже если такие поступки неправильны с точки зрения морали.

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