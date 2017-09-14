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Главная » Общество » Киев в первом полугодии посетили 700 тыс. туристов
Киев в первом полугодии посетили 700 тыс. туристов
Фото из открытых источников

Киев в первом полугодии посетили 700 тыс. туристов

Большинство иностранцев приехали из Израиля, США, Германии и Беларуси

14.09.17 87
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В течение января-июня 2017 года Киев посетили 688,47 тыс. иностранных туристов, что на 25,43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

В ТОП-10 стран-визитеров в Киев вошли Израиль, США, Германия, Беларусь, Турция, Великобритания, Азербайджан, Франция, Италия, Грузия.

"Прогнозы прогнозами, но я рад констатировать, что количество иностранных посетителей растет, и с ожидаемых в этом году около 1,4 млн иностранных туристов в течение 2017 Киев за первое полугодие посетили половина", - сказал заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Согласно ожиданиям КГГА, к 2020 году количество иностранных гостей составит не менее 2 млн.

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