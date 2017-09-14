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Главная » Общество » В Украине идет контрреволюция, - Ярослав Грицак

В Украине идет контрреволюция, - Ярослав Грицак

В Украине идет контрреволюция, - Ярослав Грицак
Ярослав Грицак / Фото из открытых источников

Система переходит в режим медленного наступления

14.09.17 231
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В Украине началась контрреволюция, страна начала двигаться назад.

Такое мнение во время лекции "Украина будущего" высказал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. Его цитирует "Новое время".

"Украина столкнулась с проблемой последнего километра. Мы прошли долгий путь, нам остался всего километр до конца. Мы почти на месте. Но "почти" не считается. Чтобы произошел перелом, нужно преодолеть "почти", пройти точку невозврата. Мое субъективное ощущение: сейчас мы начинаем двигаться назад. Идет сладкая контрреволюция, система переходит в режим медленного наступления", - говорит Грицак.

Историк считает, что Украина пока не прошла "точку невозврата" на пути к правовому государству: "Что делать в такой ситуации? Перестать критиковать власть. Это легко, и нет ничего приятнее, но давайте критиковать себя — большая часть ответственности за то, что произошло или не произошло в стране, лежит на нас".

"Логика революций подсказывает, что изменения должны состояться прежде всего политические. И если бы меня разбудили среди ночи, приставив пистолет к виску, потребовав сказать главную причину этого, я ответил бы: вот та самая точка невозврата. Речь о становлении правового государства, верховенстве права, называйте, как хотите. Но пока нет этого, нет и новых правил игры", - пояснил Грицак.

Историк также рассказал о влиянии войны на экономику страны и процесс реформ: "Существует целая школа, полагающая, что война является позитивным фактором для экономики. Парадоксальный тезис, но с точки зрения реформ война не является серьезным препятствием, хоть и остается трагедией. Но исторически реформы начинаются не от хорошей жизни, а тогда, когда есть вызов или угроза".

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что без завершения реформ Украина утратит государственность.

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