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Главная » Общество » Шнобелевскую премию по физике получил ученый, доказавший, что коты –это жидкость

Шнобелевскую премию по физике получил ученый, доказавший, что коты –это жидкость

Шнобелевскую премию по физике получил ученый, доказавший, что коты –это жидкость
Фото из открытых источников

Каждый лауреат получил традиционную награду – 10 триллионов зимбабвийских долларов

15.09.17 323
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В Гарвардском университете прошла церемония объявления лауреатов Шнобелевской премии – награды за исследования спорной научной ценности. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Ученые со всего мира собрались на ежегодную церемонию, посвященную исследованиям, которые "сначала заставляют вас смеяться, а затем заставляют вас думать".

Каждый лауреат получил традиционную награду – 10 триллионов зимбабвийских долларов. Речь каждого лауреата Шнобелевской премии должна была длиться не больше одной минуты, после этого восьмилетняя девочка произносила: "Пожалуйста, хватит. Мне скучно".

Шнобелевская премия по физике досталась Марку-Антуану Фардину, который доказал, что коты – это жидкость.

"В жидком состоянии вещество занимает определенный объем и принимает форму емкости, в которой находится", – прокомментировал Фардин свое исследование. Он добавил, что взрослые коты растекаются быстрее котят.

Премия мира досталась группе исследователей, которые выяснили, что игра на дудке диджериду помогает справиться с апноэ и храпом. 25 добровольцев, страдавших от апноэ, сопровождавшегося храпом, на протяжении четырех месяцев играли на нем по 5-6 дней в неделю по 25 минут.

Премия по экономике досталась исследователям, выяснившим, что объятия с крокодилом снижают тягу к азартным играм. 62 мужчины и 41 женщина, которые приняли участие в эксперименте, должны были делать ставки в игровых автоматах. Части из них перед тем, как сделать ставки, нужно было подержать на руках метрового крокодила. Те добровольцы, которые испытали от необходимости держать на руках крокодила сильные негативные эмоции, делали маленькие ставки. А вот ставки тех, кого хищное животное не слишком напугало, наоборот были выше, чем у контрольной группы.

Премию по анатомии — получил исследователь, который назвал скорость роста ушей человека – 0,2 мм в год.

Награды также удостоились французские нейробиологи, доказавшие, что в мозгу у некоторых людей существует особая область, которая вызывает отвращение к запаху и вкусу сыра. Кроме того, Шнобелевскую премию получили итальянские ученые, выяснившие, что многие идентичные близнецы не могут различить друг друга на фотографиях.

Данная награда, называемая также Антинобелевской премией, была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований". С 1999-го премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, другие учреждаются каждый год отдельно. Награды победители обычно получают из рук нобелевских лауреатов разных лет.

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