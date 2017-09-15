Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Сегодня отмечается День памяти украинских журналистов

Сегодня отмечается День памяти украинских журналистов

Сегодня отмечается День памяти украинских журналистов
Фото: inshe.tv

Этот день отмечается в Украине ежегодно в третью пятницу сентября

15.09.17 21
000

День памяти был установлен в 2007 году по инициативе Национального союза журналистов Украины. Его цель – почтить память всех журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает Укринформ.

Памятные мероприятия традиционно пройдут к годовщине исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе.

Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники опознали тело журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердило, что найденные останки – это тело Гонгадзе. Но Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "Умышленное убийство", только в феврале 2001 года, а лишь в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий общественный резонанс как в Украине так и за рубежом. В Украине с протестов против исчезновения и убийства Гонгадзе начались широкомасштабные акции протеста известные под названием "Украина без Кучмы", в ходе которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки президента.

Почти через восемь лет после исчезновения журналиста, 15 марта 2008 года, Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД – Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Один из похитителей Георгия – Николай Протасов умер в колонии в конце марта 2015 года. Бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач 29 января 2013 года был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Точка в этом резонансном деле еще не поставлена – не только безнаказанными, но и неназванными остаются заказчики убийства журналиста.

В апреле 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала пересмотр дела об убийстве Георгия Гонгадзе и проверку причастности к нему Леонида Кучмы. В феврале 2015 года Генпрокуратура возобновила досудебное расследование уголовного производства по факту организации умышленного убийства журналиста Георгия Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, а также по факту превышения власти и служебных полномочий лицами, которые занимали особо ответственное положение, что повлекло особо тяжкие последствия.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Одесскую область обещают до конца года охватить украинским телерадиовещаниемОт журнала Focus ждут извинений за оскорбления в адрес ПутинаУкраинцам могут не показать две следующие олимпиады

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11989
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 12583
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4997
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3933
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3556
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 9198
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1287
  1. Кортеж Саакашвили у Черновцов остановила патрульная полиция 3943 / 4338
  2. Древнеиндийский манускрипт состарил 0 как минимум на 500 лет 2455 / 2856
  3. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 1786 / 3676
  4. Курс биткоина продолжает падать 1742 / 2076
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1568 / 25147
  6. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1400 / 4252
  7. Селене Гомес трансплантировали почку 1333 / 1517
  1. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 11 / 3676
  2. Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International 11 / 1432
  3. Проклятье рохинджа. Как замороженный конфликт выплеснулся в Мьянме самым страшным образом 9 / 1393
  4. Что я вижу. Замки и крепости в Украине — от горнверков до машикулей 7 / 1114
  5. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Госслужба 6 / 185
  6. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5 / 4252
  7. Азербайджан продлил нефтяной "контракт века" еще на 25 лет 5 / 1136
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.