Сегодня отмечается День памяти украинских журналистов

День памяти был установлен в 2007 году по инициативе Национального союза журналистов Украины. Его цель – почтить память всех журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает Укринформ.

Памятные мероприятия традиционно пройдут к годовщине исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе.

Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники опознали тело журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердило, что найденные останки – это тело Гонгадзе. Но Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "Умышленное убийство", только в феврале 2001 года, а лишь в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий общественный резонанс как в Украине так и за рубежом. В Украине с протестов против исчезновения и убийства Гонгадзе начались широкомасштабные акции протеста известные под названием "Украина без Кучмы", в ходе которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки президента.

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Почти через восемь лет после исчезновения журналиста, 15 марта 2008 года, Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД – Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Один из похитителей Георгия – Николай Протасов умер в колонии в конце марта 2015 года. Бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач 29 января 2013 года был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Точка в этом резонансном деле еще не поставлена – не только безнаказанными, но и неназванными остаются заказчики убийства журналиста.

В апреле 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала пересмотр дела об убийстве Георгия Гонгадзе и проверку причастности к нему Леонида Кучмы. В феврале 2015 года Генпрокуратура возобновила досудебное расследование уголовного производства по факту организации умышленного убийства журналиста Георгия Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, а также по факту превышения власти и служебных полномочий лицами, которые занимали особо ответственное положение, что повлекло особо тяжкие последствия.