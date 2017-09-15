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Главная » Общество » Фото В Киеве ловили лося, приплывшего в город по Днепру

Фото В Киеве ловили лося, приплывшего в город по Днепру

<span class="label red">Фото</span> В Киеве ловили лося, приплывшего в город по Днепру
Фото: .facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Зверя усыпили и вывезли в лес

15.09.17 419
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15 сентября зооспасатели вместе с полицией и сотрудниками Киевского зоопарка вывезли из столицы в лес лося, которого обнаружили местные жители на клумбе возле Московского моста. Предполагается, что животное приплыло в город по Днепру. Об этом сообщает "Киевская команда спасения животных" в Facebook. 

"Утром 15 сентября сообщили, что в городе на развязке возле Московского моста по клумбе ходит взрослый рогатый лось, который, скорее всего, приплыл в город по Днепру. Это сообщение стало началом масштабной спасательной операции", - говорится в сообщении.

Первыми на место прибыли патрульные полицейские. Они обнаружили, что лось стоит посреди клумбы и спокойно щиплет траву, не делая никаких попыток к бегству. Но в крупный зверь мог в любой момент выскочить на дорогу и спровоцировать ДТП.

Полицейские обратились к Команде спасения животных. Зооспасатели прибыв на место поняли, что самостоятельно не справятся с таким большим животным и  обратились за помощью в Киевский зоопарк.

После приезда специалистов из зоопарка началась спасательная операция.  

Патрульные полностью перекрыли движение по всем дорогам вокруг места нахождения лося, а именно улицу Набережно-Рыбальскую и съезды с проспекта Бандеры на эту улицу.

"После этого спасатели, полицейские и сотрудники зоопарка окружили лося большим кольцом, а зоолог выстрелил в него снотворным. Это был самый опасный момент: лось в панике мог побежать куда угодно. Но он подскочил и начал бегать кругами. Пробежит десяток метров - там красная куртка спасателя. Побежит в другую - полицейский с жезлом.  В результате лось вернулся на свое место, под елками, и через 10 минут заснул", - рассказывают зооспасатели.

Поместив лося в машину зоопарка, спасатели колонной во главе с полицией двинулись к выезду из города.  Далее лось был отвезен в лес  и успешно выгружен.  После выгрузки ему вкололи нейтрализатор действия снотворного, и лось, проснувшись, скрылся в чаще леса. 

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