Госкино запретило два российских фильма и сериал

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило в Украине два российских фильма и один сериал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкино в Facebook.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию: т/сериала "Сердце не камень" (реж. Д. Сорокин; Россия, 2012) и т/фильмов "И все-таки я люблю" (реж. С. Гинзбург, Россия, 2007) и "Тариф "Счастливая семья" (реж. А. Чеботарева; Россия-Украина, 2013)", - говорится в сообщении.

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Решение было принято в соответствии со ст. 15-1 ЗУ "О кинематографии", согласно которой в Украине запрещается распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий.

Ранее Государственное агентство по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение сериалу "Круговорот".