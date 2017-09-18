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Главная » Общество » Геологи в неожиданном месте отыскали самую горячую точку на Земле
Геологи в неожиданном месте отыскали самую горячую точку на Земле
Озеро Мистатин / Фото из открытых источников

Геологи в неожиданном месте отыскали самую горячую точку на Земле

Сейчас кратер Мистатин превратился в озеро

18.09.17 2
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Ученые выяснили, что самая горячая точка на поверхности нашей планеты была вовсе не в пустыне и даже не в жерле вулкана, а в Канаде. Об этом сообщает Популярная механика.

Примерно 36 миллионов лет назад астероид врезался в место, которое в настоящий день является канадской провинцией Ньюфаундленд и Лабрадор. Исследователи из Университета Кертина в Перте, Австралия, и Западного университета в Лондоне, Онтарио выяснили, что в течение краткого периода температура в точке удара превышала 2370ºС — что делает это место самой горячей точкой на всей Земле.

Узнать об этом ученым помогли кристаллы кубического циркония, по структуре напоминающие алмазы. В настоящее время кратер Мистатин превратился в озеро почти правильной круглой формы, в центре которого возвышается небольшой островок. В почве на берегу озера были найдены фрагменты минерализованного стекла: в прошлом от сильнейшего удара о землю порода раскалилась и спеклась в стеклянистую массу. Об этом говорят и следы ударной волны, навсегда изменившей ландшафт местности. Но самой важной находкой геологов стал уже упомянутый цирконий. Именно он и сыграл ключевую роль, поскольку такие кристаллы образуются только при температуре от 2370ºС. Для сравнения, это всего в два раза холоднее, чем поверхность Солнца.

Именно это свойство кубического циркония вдохновило исследовательскую команду во главе с Николасом Тимсом исследовать вещество как своего рода геотермометр. В интервью изданию New Scientist ученый отметил, что до этого его коллеги даже не пытались рассматривать диоксид циркония как маркер, указывающий на рекордно высокие температуры, хотя сам минерал известен уже очень давно.

Катаклизм произошел в эпоху эоцена, уже после вымирания динозавров. Возможно, падение метеорита вызывало глобальные последствия, эффект от которых сохранялся на протяжении десятков лет.

Важно отметить, что именно бомбардировка Земли малыми метеоритами буквально возродила планету после событий, которые привели к образованию Луны. Они сформировали состав земной коры и привели к постоянной циркуляции электронов в атмосфере, что, в конечном итоге, и способствовало формированию условий для жизни на нашей планете.

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