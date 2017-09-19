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Главная » Общество » Неинфекционные заболевания ежегодно уносят жизни 15 млн человек, – ВОЗ

Неинфекционные заболевания ежегодно уносят жизни 15 млн человек, – ВОЗ

Неинфекционные заболевания ежегодно уносят жизни 15 млн человек, – ВОЗ
Фото:  newsru.co.il

Почти 80% смертельных случаев приходятся на африканские страны

19.09.17 210
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Неинфекционные болезни, такие как сердечнососудистые заболевания, рак и диабет, ежегодно уносят жизни 15 миллионов человек в возрасте от 30 до 70 лет. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения, передает УНИАН.

Почти 80% смертельных случаев приходятся на африканские страны и обходятся им огромными экономическими потерями. 

"Наши возможности спасти жизни людей сокращаются. Это происходит на наших глазах в разных формах. Например, растет число людей, особенно детей и подростков, страдающих от излишнего веса, ожирения и диабета. Если мы не защитим людей от неинфекционных заболеваний, то мы лишим сегодняшнее и будущее поколения молодежи полноценной здоровой жизни и многих экономических возможностей", – сказал представитель ВОЗ Дуглас Беттчер. 

Иран и Коста-Рика возглавляют список стран, где успешно идет борьба с неинфекционными заболеваниями. Многие страны принимают меры в этом направлении, но авторы доклада ВОЗ предупреждают, что при нынешнем состоянии вещей выполнить поставленную цель – сократить смертность от неинфекционных заболеваний к 2030 году на треть – не удастся.

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