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В мире насчитали около 40 миллионов рабов

В мире насчитали около 40 миллионов рабов
Фото из открытых источников

Наибольшее число браков по принуждению заключается в странах Африки

19.09.17 11
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В современном мире насчитывается около 40 миллионов рабов. Из них 25 млн принуждаются к труду и еще 15 млн живут в браках, заключенных вопреки их воле. Кроме того, на планете около 152 млн детей в возрасте от 5 до 17 лет вынуждены работать. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) и австралийской неправительственной организации Walk Free Foundation, обнародованном 19 сентября, передает DW.

Из 25 млн подневольных тружеников более 4 млн принуждаются к работе государственными органами и еще 16 млн человек – компаниями и частными лицами. Их вынуждают работать угрозами или прямым физическим насилием.

"Зачастую произведенные ими товары или оказываемые ими услуги доходят до нас через, казалось бы, законные коммерческие каналы. Такие работники производят часть продуктов, которые мы едим, одежду, которую мы носим, они убирают здания, в которых многие из нас живут или работают", – отмечается в докладе.

Еще почти 5 млн человек, 99% из которых – женщины, вовлечены в секс-индустрию.

В докладе указывается, что одной из основных форм рабства в современном мире остаются насильственные браки. По подсчетам экспертов, в настоящее время 15,4 млн человек в разных странах мира вынуждены жить в браках, которые были заключены вопреки их воле. При этом примерно 6,5 млн насильственных браков были заключены в 2012-2016 годах. Многие жертвы под прикрытием брака стали чем-то вроде бесплатной рабочей силы, говорится в документе.

Эксперты МОТ отмечают, что мужчин также принуждают к вступлению в брак, однако подавляющее большинство (88%) жертв "брачного насилия" – женщины, в том числе 37% – девушки младше 18 лет. В докладе указывается, что 44% всех несовершеннолетних, принужденных к вступлению в брак, на момент его заключения не исполнилось 15 лет.

Наибольшее число браков по принуждению, по данным МОТ, заключается в странах Африки (4,8 случая на 1000 человек), однако авторы доклада отмечают, что не получают достаточно полной информации из некоторых регионов, в первую очередь, из арабских государств.

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