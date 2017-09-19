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Главная » Общество » Подлодку времен Первой мировой с останками 23 человек нашли у берегов Бельгии

Подлодку времен Первой мировой с останками 23 человек нашли у берегов Бельгии

Подлодку времен Первой мировой с останками 23 человек нашли у берегов Бельгии
Фото из открытых источников

От удара повреждена носовая часть судна, но салон остался закрытым

19.09.17 2611
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У побережья Бельгии нашли почти неповрежденную немецкую подводную лодку времен Первой мировой войны, в которой были обнаружены останки 23 человек. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой The Associated Press.

Губернатор Западной Фландрии Карл Декалум заявил, что находка на дне Северного моря уникальна.

"Это очень необычно, что мы нашли что-то подобное. От удара повреждена передняя часть, однако лодка остается закрытой, и на борту есть тела 23 человек", – сказал он.

Длина найденной подводной лодки – 27 метров, ширина – 6 метров. Лодка лежит примерно под углом 45 градусов, на глубине 25-30 метров от поверхности.

Губернатор отказался предоставить подробную информацию о местонахождении подводной лодки, пока не будет обеспечена защита территории.

Кроме того, Бельгия обратилась к немецкому послу, чтобы решить, что делать с останками.

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