Регистрация на ВНО-2018 начнется 6 февраля

Основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 22 мая по 13 июня

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании начнется 6 февраля и продлится по 19 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Изменять регистрационные данные участники ВНО смогут до 2 апреля 2018 года. До 30 апреля зарегистрированные участники получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия ВНО пройдет с 22 мая по 13 июня.

Тестирование по математике состоится 22 мая, украинскому языку и литературе - 24 мая, испанскому, немецкому, французскому языках - 29 мая, английскому языку - 1 июня, биологии - 4 июня, истории Украины - 6 июня, географии - 8 июня, физике - 11 июня, химии - 13 июня.

График проведения дополнительной сессии ВНО будет обнародован до 30 апреля 2018 года.

Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания отдельных категорий лиц, не имевших возможности зарегистрироваться в основной период (участники антитеррористической операции, лица с оккупированного Крыма и неконтролируемых территорий Донбасса), продлится с 3 по 21 мая 2018.

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 21 июня 2018 года.

Напомним, из перечня предметов, которые выносятся на внешнее независимое оценивание в 2018 году, исключили русский язык.