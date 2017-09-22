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Главная » Общество » В Минобразования назвали самые популярные ВУЗы среди абитуриентов

В Минобразования назвали самые популярные ВУЗы среди абитуриентов

В Минобразования назвали самые популярные ВУЗы среди абитуриентов
Фото из открытых источников

Наибольшее количество заявлений было подано в КНУ им. Тараса Шевченко, КПИ и ЛНУ им. Ивана Франко

22.09.17 128
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В Минобразования по итогам вступительной кампании составили рейтинг самых популярный ВУЗ среди абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На первом месте оказался Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, куда подали 58 тыс. 851 заявлений от 27 тыс. 112 абитуриентов. В НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" подали 50 тыс. 226 заявлений от 20 тыс. 952 абитуриентов, во Львовский национальный университет имени Ивана Франка - 48 тыс. 937 заявлений от 22 тыс. 790 абитуриентов.

"Этот рейтинг показывает, что, несмотря на распространенное мнение, многие поступающие выбирают не только столичные вузы, но и региональные - во Львове, Черновцах, Харькове. Причем, эту тенденцию мы наблюдаем не первый год. К примеру, в прошлом году в рейтинге Топ-10 был Каменец-Подольский национальный университет, неплохие позиции также всегда ДНУ имени Олеся Гончара", - отметил директор департамента высшего образования Олег Шаров.

На четвертом месте в десятке оказалась Львовская политехника - туда поступило почти 43,5 тыс. заявлений от более 20,5 тыс. абитуриентов.

Почти одинаковое количество заявлений подали в Киевский национальный торгово-экономический университет (34 тыс. 520) и Национальный авиационный университет (34 тыс. 336). Эти вузы выбрали соответственно 17 тыс. 206 и 18 тыс. 698 абитуриентов.

Далее в рейтинге идут Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова (28 тыс. 522 заявлений от 15 тыс. 933 абитуриентов), Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича (27 тыс. 633 заявлений от 13 тыс. 257 абитуриентов) и Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (26 тыс. 697 заявлений от 14 тыс. 440 абитуриентов).

Закрывает ТОП-10 Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана. Он получил чуть более 24 тыс. заявлений от 13 тыс. 531 абитуриента.

Ранее в Минобразования назвали самые популярные специальности среди абитуриентов в этом году.

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