Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Ученые вылечили рассеянный склероз

Ученые вылечили рассеянный склероз

Ученые вылечили рассеянный склероз
Иллюстрация: Аксимед

Для лечения и генной терапии специалистами был применен безвредный аденоассоциированный вирус

23.09.17 296
000

Генетики из Университета Флориды смогли сначала подавить, а затем и остановить развитие сложнейшего нейродегенеративного заболевания — рассеянного склероза.

Как сообщает мировые СМИ со ссылкой на Science Daily, особенность метода лечения заключается в том, что генная терапия останавливает иммунный ответ и вызывает полную ремиссию заболевания у животных. 

Для лечения и генной терапии учеными был применен безвредный аденоассоциированный вирус. После доставки в органы мышей вирус вызвал выработку организмом так называемых регуляторных Т-клеток, которые подавляют атаку иммунной системы. 

Ученые отметили, что совмещение вируса с другими препаратами для лечения тяжелых заболеваний, например, рапамицином значительно усиливают эффективность терапии и позволяют практически полностью исключить риск рецидивов. Через семь месяцев после курса вирусной генной терапии у 80% мышей было зафиксировано полное выздоровление.

Напомним, герой киевского Евровидения готовится к пересадке сердца.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине создано мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезнейГерой киевского Евровидения готовится к пересадке сердцаТак нельзя. 6 привычек, которые нас старят

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 8980
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5688
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 11845
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5784
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 5268
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 5955
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4886
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 2163
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 3891
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 6503
  1. На памятнике Калашникову обнаружили автомат Третьего рейха 2043 / 2321
  2. Внешность предполагаемой Марии Магдалины восстановлена 1865 / 2958
  3. Гройсман хочет ограничить воздушное пространство на востоке страны 1389 / 1645
  4. С царём в голове. Почему Россия давно больна мракобесием, и эта болезнь прогрессирует 1335 / 1470
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1287 / 38204
  6. В НБУ заговорили о рисках роста цен 1244 / 1391
  7. Сегодня в Раду пришло всего 30 депутатов 1069 / 1248
  8. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 1006 / 1146
  9. На Житомирщине выпал гигантский град 1004 / 1119
  10. Активисты бьют тревогу: Днепр мелеет 972 / 1100
  1. С царём в голове. Почему Россия давно больна мракобесием, и эта болезнь прогрессирует 16 / 1470
  2. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 11 / 1146
  3. Сегодня в Раду пришло всего 30 депутатов 7 / 1248
  4. На памятнике Калашникову обнаружили автомат Третьего рейха 6 / 2321
  5. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 6 / 689
  6. Гройсман хочет ограничить воздушное пространство на востоке страны 5 / 1645
  7. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 5 / 1009
  8. На Житомирщине выпал гигантский град 3 / 1119
  9. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 3 / 11845
  10. Луценко подписал подозрение депутату Довгому 3 / 105
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.