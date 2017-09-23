Ученые вылечили рассеянный склероз

Для лечения и генной терапии специалистами был применен безвредный аденоассоциированный вирус

Генетики из Университета Флориды смогли сначала подавить, а затем и остановить развитие сложнейшего нейродегенеративного заболевания — рассеянного склероза.

Как сообщает мировые СМИ со ссылкой на Science Daily, особенность метода лечения заключается в том, что генная терапия останавливает иммунный ответ и вызывает полную ремиссию заболевания у животных.

Для лечения и генной терапии учеными был применен безвредный аденоассоциированный вирус. После доставки в органы мышей вирус вызвал выработку организмом так называемых регуляторных Т-клеток, которые подавляют атаку иммунной системы.

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Ученые отметили, что совмещение вируса с другими препаратами для лечения тяжелых заболеваний, например, рапамицином значительно усиливают эффективность терапии и позволяют практически полностью исключить риск рецидивов. Через семь месяцев после курса вирусной генной терапии у 80% мышей было зафиксировано полное выздоровление.

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