Журналисты, которые обедают в столовой Верховной Рады, портят депутатам аппетит.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Депутаты недовольны совместными обедами с журналистами. Все потому, что те, мол, портят депутатскую репутацию, обнародовав цены и ассортимент парламентского буфета.

На входе в депутатскую столовую висит объявление о том, что съемка запрещена. Касается это журналистов, которые интересуются тем, что и за сколько едят народные избранники.

"Журналисты портят депутатам аппетит" - именно такой вопрос обсуждается на заседании регламентного комитета ВР.

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При этом депутаты еще жалуются, что журналисты якобы перекручивают информацию о ценах, хотя еда подорожала вдвое.

Большинство депутатов соглашаются с тем, что люди с камерами в столовой мешают им нормально покушать.