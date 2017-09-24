Итальянский модельер Эдгардо Осорио подал в суд на дочь президента США Иванку Трамп. Истец считает, что у него украли запатентованный дизайн обуви. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg.

Осорио, занимающий пост креативного директора бренда Aquazzura, обнаружил сходство между своим главным творением — туфлями "Дикая штучка" — и парой обуви "Хетти" от Иванки Трамп. Обувь итальянца стоит $785, тогда как босоножки от дочери американского президента можно приобрести всего за $65.

"Едва ли не больше всего в модной индустрии раздражает, когда кто-то бессовестно крадет твой запатентованный дизайн. Вам лучше знать. Стыдно должно быть, Иванка!", — нпписал бренд на странице в Instagram.

Изначально модный дом попросил компанию Иванки Трамп снять туфли с продажи, уничтожить оставшиеся на складах партии, отменить рекламную кампанию и передать уже заработанные с продажи этой модели деньги "правообладателю". Фирма дочери президента США отказалась выполнить эти требования, однако спор еще может быть урегулирован в досудебном порядке: первое слушание по делу назачено на март следующего года.

Фото: bloomberg