3 миллиона детей в Украине ежегодно становятся жертвами домашнего насилия

Представитель президента в парламенте, замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко отмечает, что ежегодно более 150 тысяч женщин в Украине страдают от насилия.

Об этом она сообщила во время Форума "Вместе за Украину, свободную от насилия в отношении женщин", передает УНИАН.

"Каждый год, и динамика эта растет, более 150, а за последние два года такое количество - 165 тысяч женщин - страдают от насилия. Это только те, которые обратились и зафиксированы нашими правоохранительными органами, те, которые обратились к психологам, те, которые обратились к 28 мобильным бригадам, работающим в Украине на сегодняшний день ", - сказала депутат.

Она также подчеркнула, что 3 миллиона детей ежегодно являются жертвами насилия, а также наблюдают насилие дома.

"От домашнего насилия страдают, в первую очередь, после женщин - это дети. 10 тысяч остаются на улице, их забирают в приюты. 120-150 детей ежегодно становятся самоубийцами", - сообщила представитель президента.

По ее данным, более 100 детей во время домашних ссор и насилия убиты.

Более миллиона семей в Украине живут без отца. При этом матери содержат от одного до трех детей.

