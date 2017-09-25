Президент продлил стипендию Сенцову еще на два года

Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендию украинскому режиссеру Олегу Сенцову и другим деятелям культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко назначил государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства. Среди стипендиатов – незаконно заключенный в России режиссер Олег Сенцов. Соответствующий документ №282 глава государства подписал сегодня (25 сентября, – ред.)", – говорится в сообщении.

Этим указом продолжается выплата режиссеру стипендии. В мае 2015 года президент Олегу Сенцову государственную стипендию своим указом №306.

Двухлетние стипендии получили ряд выдающихся деятелей украинской культуры. Девять стипендиатов будут получать выплату пожизненно.

Напомним, режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогах офисов партий на полуострове. Оба украинца вину не признали.

В декабре 2014 года в генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство. В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как и большинству жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно.