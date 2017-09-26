Иловайские игры. Как спорт помогает найти себя после войны и ранений

15 украинцев — ветеранов АТО полетели в Канаду на Invictus Games — Игры непобеждённых, соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы во время службы. Этот проект в 2014 году учредил британский принц Гарри

В этом году игры проходят в Торонто с 23 по 30 сентября. Впервые среди участников из 17 стран будут и украинцы. 15 человек представят страну в шести видах спорта. Ещё 15 поедут в Канаду в качестве запасного состава. Как пояснил Фокусу главный тренер сборной Украины на Invictus games Евгений Мазур, оргкомитет выставил ограничения по количеству участников. Нашим разрешалось взять с собой по сопровождающему. Но ребята решили отдать своё второе место человеку из 30 сильнейших, прошедших второй отбор, но не попавших в главный состав.

Фокус побывал на тренировках во время итоговых сборов нашей команды и расспросил спортсменов, как спорт помог им найти себя после войны и ранений.

Артём Лукашук, 23 года

Солнечное утро пятницы. Стадион "Спартак" в Киеве. На беговых дорожках разминаются участники Invictus games, тяжело пыхтя, наворачивают очередной круг регбисты. В секторе метания ядра целится вдаль Артём Лукашук. На соревнованиях он будет выступать в беге на 100 и 200 метров, однако лично для себя хочет освоить ещё и ядро.

Артём может разговаривать о спорте долго. Это его стихия. Молодой человек в деталях показывает, как правильно ставить стопу, когда бежишь, что должно при этом происходить с руками, под каким углом надо наклонять корпус.

— Я с семи лет занимаюсь футболом. Играл сначала у себя в Амвросиевке, потом был капитаном команды "Звезда" (Днепр). Сейчас — играющий тренер клуба "Десант" в Черкассах, — глядя, как по стадиону носятся товарищи из сборной, рассказывает Артём.

Он мог бы стать профессиональным футболистом, но выбрал путь кадрового военного.

— Мой отец служил в погранвойсках, дед тоже был в армии, и я решил, что должен пойти по этому пути. Попал в ВДВ, в 2013 году подписал контракт. Служил в 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригаде. Как раз начался Майдан. Нас должны были отправить в Киев, но когда мы ехали в поезде, народ перекрыл путь, и пришлось возвращаться обратно в часть пешком, 50 км, таща на себе экипировку. Дальше начались события на Донбассе. Я из Амвросиевки Донецкой области. Мои родители живут там. Но переходить на ту сторону не захотел, остался верен украинскому народу. Честь для меня важнее, чем деньги, которые мне предлагали. Даже угрожали моим родителям, и это тогда было очень страшно, — вспоминает Артём.

"Я хочу, чтобы мои родные могли мной гордиться. Сделаю это ради них"

Он участвовал в боях за Славянск, Краматорск, Дебальцево, Углегорск. И как раз в Углегорске 12 августа 2014 года во время миномётного обстрела молодого человека контузило и ранило — осколками перебило стопу. Командир и боевой товарищ, находившиеся неподалёку, погибли.

— Думал, что больше никогда не вернусь в спорт, потому что стопа онемела, не могла больше нормально функционировать. Но спасибо врачам, особенно литовским, они проделали большую работу, и теперь, после реабилитации, я снова могу бегать, — смотрит на свои ноги молодой человек.

Спорт стал для него не только способом реабилитации, но и основным, и что очень важно, любимым делом. С зимы Артём Лукашук готовится к Invictus games, а в перерывах между сборами тренирует военных-футболистов.

Его сегодняшний результат в стометровке — 11,56 сек. Лучший результат прошлых игр — 11,36 сек. Поэтому Артём ставит для себя максимально высокую планку на соревнованиях — обогнать того, кто будет впереди, и количество секунд не важно. Волнение переходит в энергию — вот главный принцип, с которым он будет стартовать.

Кстати, после Invictus games в Торонто атлет отправится на марафон в Вашингтон. И, как утверждает, будет бежать не на скорость, а для удовольствия.

— Я хочу, чтобы мои родные могли мной гордиться. Сделаю это ради них, особенно ради сына, — улыбается Лукашук и показывает фото смеющегося малыша.

Будучи на реабилитации в Переяславе-Хмельницком, раненый боец познакомился с будущей женой. Сейчас они живут в Черкассах и скоро отметят первый день рождения сына. Молодой папа уверен: наследник тоже займётся спортом и со своим упрямым характером добьётся многого.

— Мы очень похожи — падаем, поднимаемся, пробуем снова и упрямо делаем до тех пор, пока не получится, — говорит Артём.

Екатерина Михайлова, 29 лет

Екатерина — единственная девушка в украинской команде. Естественно, сразу же напрашивается вопрос: как мужчины воспринимали её на войне, как приняли в команде? Гендерную тему она отметает сразу же.

— Почему все считают, что если ты женщина, то должна сидеть дома, рожать детей, варить борщ, ничего не хотеть и ни к чему не стремиться? Что за стереотипное отношение? Если я могу и имею желание, то почему нет? — настаивает Екатерина.

Катя — парамедик. Помогала раненым на Майдане, прошла подготовку в Нацгвардии. После по просьбе одесской самообороны дежурила на блокпостах в Одессе, чтобы там не повторился донбасский сценарий.

— Дальше не стоял вопрос, идти на войну или нет. Для меня было важно найти подходящий батальон, где ко мне относились бы как к равноправному побратиму, а не как к слабой девочке, которую нужно оберегать и которая может стать обузой. Им оказался "Айдар". Мы пошли туда вместе с мужем, — говорит Екатерина.

Екатерина и Пётр познакомились на Майдане в медсотне. Сначала дружили, потом возникло нечто большее. Кстати, именно муж помогал Кате, когда её контузило в Лутугино Луганской области.

— Сразу не поняла, что со мной, успела ещё двоих парней спасти. Только потом стало плохо, — вспоминает девушка.

"Стрельба из исторического лука и спортивного — это разные вещи"

Госпиталь. Реабилитация. Сегодня Катя Михайлова не чувствует левой половины лица, временами страдает от головных болей, но это не мешает ей жить так, как хочется, — ездить на велосипеде, заниматься пауэрлифтингом и стрелять из лука.

— В прошлой жизни, до войны, в Луцке я занималась в историческом клубе, стреляла из традиционного лука. А не так давно мне написали ребята-побратимы, мол, это же твоё — попробуй себя на Invictus Game. Надо понимать: стрельба из исторического лука и спортивного — это разные вещи. Но я всё равно решила попробовать выступить на отборе. Было сложно, не ожидала, что пройду в финал, — рассказывает Екатерина.

По её словам, главная сложность — подстроиться под прицел, стабилизатор, с которым раньше не сталкивалась. Плюс спортивные луки рассчитаны на правшей, а Катя левша. Отсюда дополнительные неудобства. Чтобы победить их, девушка снова и снова заряжает стрелы. Каждая из них попадает всё точнее и точнее.

На Invictus games Екатерина выступит сразу в трёх категориях: стрельба из лука, пауэрлифтинг, велоспорт. Хотя основное для неё — стрельба.

Сейчас спорт с Екатериной постоянно — во время сборов, между ними и наверняка будет после игр в Торонто. Но им одним она ограничиваться не хочет. После соревнований планирует плотно заняться другим любимым делом — фотографией.

Павел Тихоновский, 27 лет

По словам Павла, война для него началась ещё на Майдане. Он пошёл на него, чтобы как-то повлиять на жизнь в стране. Когда Янукович бежал, понял, что объединённое украинское общество возможно и имеет реальную силу.

Павел в прошлом принадлежал к течению "Ультрас". Многие его товарищи оттуда с началом АТО записались в батальон "Азов", впоследствии ставший полком. Молодой человек пошёл с ними, поскольку коллектив для него играл огромную роль. Даже сейчас, спустя время, он утверждает: самое важное, что держало в "Азове", — люди с одинаковыми взглядами и целями.

В феврале 2015-го они освобождали Широкино. Несколько дней сложных боёв, в которых ранило 60 человек и погибло десять. Во время одной из перебежек по группе Паши выстрелили из миномёта. Его откинуло на 15 метров.

"Хочется поучаствовать в государственном реформировании"

— Осколки, которые прошли под бронежилетом, повредили органы, открылось внутреннее кровотечение. Меня везли в госпиталь на джипе с пробитыми колёсами. Будь путь на час дольше — меня бы не спасли. Да и вообще очень повезло, что в Мариуполе тогда работал хороший хирург из Львова. Я жив благодаря ему. В принципе то, что я выжил — чудо, — отдыхая после занятий на вёсельном тренажёре, говорит Павел Тихоновский.

Ещё два года назад он сидел и стоял по минуте, питался через зонд и думать не мог о спорте. Но спустя шесть операций, восемь месяцев лечения и восстановления парень снова в строю. В прямом смысле. Он вернулся на службу. Однако понял, что хочет продолжать менять страну и поступил в Украинский католический университет на специальность "Публичное администрирование". Это его второе высшее образование, первое — Киевский торгово-экономический университет.

— Мне хочется поучаствовать в государственном реформировании. Особенно интересными и важными считаю изменения в работе Минздрава и Минсоцполитики. Я столкнулся с проблемами медицины и социальной защиты, невольно стал экспертом по больницам и хочу попробовать их решить, — делится планами на будущее Павел.

Ранее молодой человек занимался боксом и атлетикой, однако на Играх непобеждённых Тихоновский выступит в гребле на тренажёре. Он попробовал этот вид спорта полгода назад в рамках отбора на Invictus games и сразу попал в десятку сильнейших.

Евгений Олексенко, 28 лет

Евгений — пауэрлифтер. Занимается спортом профессионально. Производит впечатление мощного мужчины.

Настойчивость и упорство помогли ему снова научиться ходить и восстановиться после травмы позвоночника, которую молодой человек получил около Донецкого аэропорта в августе 2014 года, прикрывая собой командира.

— Два года назад я пошёл в спортивный зал не просто для того, чтобы пройти реабилитацию, а чтоб вернуться на службу, — стоя около штанги, вспоминает Евгений.

"Надеюсь попасть в паралимпийскую сборную"

Снова в строй он не встал, всё же сказались проблемы со спиной. Да и, как поясняет Олексенко, ему хотелось участвовать в активных фазах АТО. Сейчас он себя там не видит. Зато отчётливо представляет своё место в спорте. К примеру, уже после травмы он выполнил норматив мастера спорта по пауэрлифтингу, выступая в тяжёлом весе, где жмут лёжа 200 килограммов.

Говоря о выступлении в Торонто, спортсмен настаивает: нужно ориентироваться на норматив здорового человека. Именно это заставляет делать больше и лучше. Поэтому он не жалеет себя и на тренировках выкладывается по максимуму.

— Надеюсь, мои результаты позволят попасть в паралимпийскую сборную. Кстати, именно Паралимпиада стала для меня мощным мотиватором — я смотрел её в госпитале и хотел быть, как ребята, которые там выступали, — продолжает Женя.

Его следующая цель — стать заслуженным мастером спорта и выступать среди здоровых людей. Также в его планах — в дополнение к профессии юриста получить второе высшее образование, экономическое.