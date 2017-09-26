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Главная » Общество » В норвежском Трондхейме впервые нашли захоронение с погребальной ладьей

В норвежском Трондхейме впервые нашли захоронение с погребальной ладьей

В норвежском Трондхейме впервые нашли захоронение с погребальной ладьей
Фото: Norwegian Institute for Cultural Heritage Research

Возможно, это было погребение викинга, которое исследователи датировали VII-X веками

26.09.17 154
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Во время раскопок в городе Трондхейме в центральной Норвегии археологи обнаружили захоронение с погребальной ладьей. Об этом сообщается в пресс-релизе Норвежского института исследования культурного наследия, передает N+1.

Возможно, это было погребение викинга, которое исследователи датировали VII-X веками. Это первая подобная находка, обнаруженная в городе.

Трондхейм был основан в 997 году как торговый порт. До 1217 года город, в то время называвшийся Нидарос, был столицей Норвегии. Но поселение на этом месте существовало за несколько тысяч лет до этого; об этом свидетельствуют наскальные рисунки и погребения культуры шнуровой керамики, которая существовала, в том числе, в Северной Европе в III тысячелетии до нашей эры. Позднее, еще до "официального" основания города, здесь провозгласили королем Харальда Прекрасноволосого (умер около 932 года), который ненадолго объединил страну и основал династию, правившую до начала XIV века.

Во время полевого сезона 2017 года археологи проводили раскопки на рыночной площади в центре Трондхейма и в один из последних дней работ обнаружили углубление, по форме похожее на лодку. По словам археологов дерево, из которого она была построена, не сохранилось. Но в углублении ученые нашли хлопья ржавчины и плохо сохранившиеся гвозди, которые свидетельствовали о том, что в этом месте была закопана лодка. Она была, как минимум, четыре метра в длину и ориентирована по оси север-юг. Внутри нее были обнаружены две длинные кости, которые, полагают исследователи, остались от похороненного в могиле человека. Рядом с костями были найдены кусочки листовой бронзы, фрагменты ложки и ключа, по-видимому, от сундука.

Археологи предполагают, что у лодки, возможно, было плоское дно. Оно позволяло ходить по мелководной реке Нидельва, в устье которой был построен Трондхейм. Похожие лодки были обычными в этой местности; их до сих пор делают жители городка Офьорда, расположенного недалеко от Трондхейма.

По словам исследователей, захоронения с погребальными ладьями были обычными для конца железного века – начала эпохи викингов. Подобные могилы находили в поселениях викингов: Бирке, Копане, а также в Гокстадском кургане. Но захоронение этого периода впервые нашли в Трондхейме. По словам археологов, это лишний раз говорит о том, что город существовал до "официальной" даты своего основания.

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