По предварительным данным, древний город существовал во II-I веках до нашей эры

Экспедиция археологов Британского музея в иракском Курдистане обнаружила укрепленное поселение в районе города Рания (мухафаза Сулеймания) недалеко от водохранилища Дукан. Об открытии сообщает газета The Times, передает N+1.

Судя по предварительным данным, древний город существовал во II-I веках до нашей эры.

Античное название города неизвестно, поэтому пока его называют по месту находки – Калатга Дарбанд (Qalatga Darband). Археологи нашли его, когда сопоставили рассекреченную американскую аэрофотосъемку 1960-х годов со свежими фотографиями, полученными при помощи дрона. На снимках были видны очертания большого здания.

Осмотр местности выявил еще несколько сооружений, включая, возможно, храм, крепостную стену, виноградные прессы, глиняные черепицы, монеты и две статуи – предположительно, Персефоны и Адониса.

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Экспедиция Darband-i Rania Archaeological Project работает с 2015 года в качестве пилотного проекта Британского музея по охране археологических памятников в Ираке. Частью проекта является подготовка местных специалистов для работы с культурными ценностями в районах, пострадавших от действий ИГИЛ. Работы будут вестись до 2020 года.

Калатга Дарбанд расположен на северном берегу водохранилища Дукан, появившегося на месте одноименного озера в 1959 году по окончании строительства плотины на реке Малый Заб (левый приток Тигра). Перед затоплением этот район обследовали археологи и выявили около сорока объектов, в том числе такие крупные как Телль-Базмусиан и Телль-Шемшара.

Весь этот регион – западные предгорья Загроса – был заселен в глубокой древности, там выявлены такие важные памятники, как неандертальская пещера Шанидар и ранненеолитическое поселение Джармо.

Место находки















Фото: britishmuseum.org