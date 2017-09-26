Нобелевскую премию увеличили на миллион шведских крон

Денежную награду, которую получают лауреаты Нобелевской премии, увеличили на 12,5%. Об этом сообщил глава Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хельдин, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Вознаграждение увеличили на 1 млн шведских крон (около $125 тыс.). Теперь она составляет 9 млн крон (около $1 млн 120 тыс.).
В Нобелевском фонде напоминают, что в 2011 году награду уменьшили с 10 млн шведских крон до 8 млн в рамках экономии после десятилетия перерасхода средств.
Хотя для усиления финансирования Фонда на долгосрочной основе потребуются дальнейшие действия, ситуация в настоящее время считается стабилизированной.
Лауреатов Нобелевской премии 2017 года начнут объявлять с 2 октября.