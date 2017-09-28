В США умер основатель журнала Playboy

Основатель и бессменный главный редактор культового мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер в США в возрасте 91 года. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Хефнер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от естественных причин.

"Американская икона и основатель Playboy, Хью Хефнер скончался сегодня. Ему был 91 год", - говорится в сообщении на официальной странице журнала в Twitter.

Первый выпуск журнала Хью Хефнер подготовил в 1953 году на собственной кухне. В рубрике "Девушка месяца" на обложке первого выпуска журнала тогда снялась обнаженная Мэрилин Монро.

Уже через некоторое время детище Хефнера становится самым продаваемым мужским журналом в мире.

"Я никогда не считал Playboy журналом о сексе. Для меня он всегда был журналом об образе жизни, в которой секс является важной составной частью", - говорил Хефнер.

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Кроме фотографий обнаженных моделей в журнале выходили серьезные интервью с Фиделем Кастро, Джоном Ленноном, Мартином Лютером Кингом, а также публиковались рассказы писателей, в частности Владимира Набокова, Курта Воннегута, Яна Флеминга, Станислава Лема, Стивена Кинга и других.

Playboy быстро стал знаковым брендом, а логотип в виде кролика с бабочкой на шее - знаменитым. На пике популярности журнала тиражи Playboy в 1970-е годы достигали 7 млн экземпляров. В последние годы, однако, тиражи журнала не превышали 800 тысяч.

Большую долю выручки Playboy получает от продажи и лицензирования своей брендовой продукции.

"Я никогда не повзрослею. Мне главное - оставаться молодым. Я еще давно решил, что возраст роли не играет, пока девушки... думают так же, мне хорошо", - рассказывал основатель журнала.

Четыре года назад Хефнер женился на одной из моделей Playboy Кристал Харрис, на 60 лет моложе него. Кристал Харрис стала лицом журнала в декабре 2009 года. Для Хефнера это был третий брак, тогда как Харрис замужем до этого не была. В 1949 году супругой Хефнера стала Мидфред Уильямс, а в 1989-м - Кимберли Конрад.