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Главная » Общество » Маловато будет. Twitter вдвое увеличивает длину сообщений, но и этого не хватает
Маловато будет. Twitter вдвое увеличивает длину сообщений, но и этого не хватает
Фото: rutwitter.com

Маловато будет. Twitter вдвое увеличивает длину сообщений, но и этого не хватает

Фокус примерил под новый стандарт Twitter несколько цитат из известных текстов и пришёл к выводу, что и он часто не даёт высказать мысль до конца

Алексей Батурин - 28.09.17 7
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Сервис микроблогов Twitter объявил о том, что максимальная длина сообщения будет увеличена в два раза — до 280 символов. Пока новую возможность тестирует ограниченное число пользователей. Среди них нет японцев, китайцев и корейцев — иероглифы позволяют им лаконично доносить свою мысль. Носителям многих других языков, в том числе и славянских, приходится сложнее.

Фокус примерил под новый стандарт Twitter несколько широко известных цитат и пришёл к выводу, что и он часто не даёт высказать мысль до конца либо ломает всю драматургию.

* * *

«Быть или не быть, вот в чём вопрос. Достойно ль смиряться под ударами судьбы, Иль надо оказать сопротивленье И в смертной схватке с целым морем бед Покончить с ними? Умереть. Забыться. И знать, что этим обрываешь цепь Сердечных мук и тысячи лишений, Присущих телу. Это ли не цель Желанная? Скончаться. Сном забыться. Уснуть... и видет»

Шекспировский Гамлет не поместился в формат совсем чуть-чуть: "…и видеть сны? Вот и ответ"

* * *

«Нынче Муха-Цокотуха Именинница! Приходили к Мухе блошки, Приносили ей сапожки, А сапожки не простые – В них застёжки золотые. Приходила к Мухе Бабушка-пчела, Мухе-Цокотухе Мёду принесла. "Бабочка – красавица, Кушайте варенье! Или вам не нравится Наше угощенье?" Вдруг какой-то старичок Паучок Нашу Муху в уголок Поволок — Хочет бе»

Тот случай, когда из-за скупости сервиса тщательно продуманная Корнеем Чуковским драматургия летит коту под хвост. Хотя и дарит тексту новые смыслы

* * *

«Дорогие друзья, я из Киева, я могу вам сказать, что там делается. Там просто оранжевый шабаш. Значит, стоят валеночки рядами, перчатки, шарфики, курточки, палатки вот с таким подиумом. Эти самые, матрасики. Всё везде, всё американское. И горы оранжевых апельсин, и это на фоне "оранжевое небо". Понимаете, вот такое вот. Да, это пр»

Эту речь Людмилы Янукович миллионы раз прослушали ради кульминации — наколотых апельсинок. В Twitter им не нашлось места

* * *

«Наш багажник напоминал мобильный склад конфиската наркополиции. У нас было два мешка травы, семьдесят пять катышков мескалина, пять листов промокашки с мощной кислотой, полсолонки кокаина и целый арсенал разноцветных таблеток: разогнаться, притормозить, повопить и посмеяться … а ещё кварта текилы, кварта рома, ящик "Бадва»

Герой романа "Страх и отвращение в Лас-Вегасе" Рауль Дюк не успел сказать главное — в багажнике также завалялась пинта чистого эфира, превращающего человека в самое беспомощное, безответственное и безнравственное существо на свете

* * *

«Журавлей белый клин, Твоя дочь и мой сын — все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, На холодном ветру Поиграли с тобой, Но пришёл сам собой. Третье сентября — день прощанья, День, когда горят костры рябин, Как костры горят обещанья В день, когда я совсем один. Я календарь переверну — И снова третье сентября, На фото я твоё взглян»

У-у — легко представить себе взвывшего на этом месте поклонника творчества Михаила Шуфутинского

* * *

«Он уже стар. То есть не то чтоб стар, но не молод. И даже не то чтоб не молод, а просто время идёт, годы проходят. Идут года. И вот это движение времени навевает на него разные мысли. О браке, например. Пусть не думают, что он какой-то такой. Он хороший в общем. Совершенно безобидный человек. Его надо жалеть. И ему даже кажется, что его можн»

Герою "Золотого телёнка" Александру Корейко в любом случае не светило жениться на юной Зосе Синицкой, но в романе он хотя бы смог довести мысль до конца

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