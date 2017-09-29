Минздрав назвал основную причину смертности в Украине

Особенно это касается мужчин

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В медицинском ведомстве напомнили, что к сердечно-сосудистым заболеваниям относятся такие как ишемическая болезнь сердца (сердечные приступы), инсульт, повышенное артериальное давление (гипертония), заболевание периферической артерии, ревматическая болезнь сердца, врожденные заболевания сердца и сердечная недостаточность.

Чаще всего причиной таких заболеваний являются поведение и привычки человека: курение, недостаток физической активности, нездоровое питание и избыток алкоголя.

Изменив такое поведение, человек сможет существенно снизить риск сердечно-сосудистых болезней.

В Минздраве советуют соблюдать рекомендации кардиологов, которые помогут сохранить здоровье сердца.

Медики, прежде всего, советуют бросить курить, потому что именно курение является одной из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В течение двух лет после отказа от табака значительно уменьшается риск ишемической болезни сердца. Через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается до уровня некурящего. Пассивное курение также вредно для здоровья сердца.

Кардиологи подчеркивают, что для здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо быть физически активным. Регулярная физическая активность уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней.

Медики также призывают следить за массой тела и придерживаться сбалансированного здорового питания. Рекомендуется употреблять меньше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.