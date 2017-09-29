Простая арифметика. Как научить детей

32 года связывают Ефима Рабиновича с 178-й гимназией в Киеве. Пять лет он в ней учился, 27 лет преподаёт математику. "А ведь я сидел за последней партой, потому что не любил быть в центре внимания", — смеясь, вспоминает он. Теперь он каждый день у доски. "Жизнь — как калейдоскоп. Так сложился узор", — говорит он. Свои дни рождения Ефим Михайлович уже давно не празднует дома. Этот день он проводит в школе, потому что к нему приходят его выпускники.

— Эта кружка, — показывает он на полочку, — из Carnegie Mellon University. В университете преподавал мой ученик. Эта с надписью Google от выпускника, который сейчас работает в Гугле. А бумеранг из Австралии — подарок от ученицы, она там программист.

На вопрос, в чём секрет хорошего учителя, Ефим Рабинович вспоминает индуса, к которому пришёл Остап Бендер, чтобы выяснить вопрос о смысле жизни. "Я все ещё в поиске ответа", — смеётся он. Но два главных фактора всё же озвучивает: нужно любить детей и свою работу. Кажется, ничего сверхъестественного.

Ефим Рабинович: "Я детям: "Круглое нести, квадратное катить". А они мне: "Вы не имеете права!" Я не учёл того, что вернулся в другую, постперестроечную страну"

Я хорошо помню свой первый класс. Это был тяжёлый опыт. До армии успел поработать в школе всего три месяца, так что это не считается. В армию пошёл в 1985 году, а вернулся в 1987-м. Тогда у меня была возможность поступить в аспирантуру. Но оказалось, что я — как табула раса. Открыл свою дипломную работу и понял, что ничего не понял. В армии человек совершенно отрывается от того, чем занимался в обычной жизни. Поэтому я взял тайм-аут на год на раздумья и пошёл работать в школу. Оттуда как раз уволился учитель математики, которого дети очень любили. Высокий, голубоглазый. Девочки от него были без ума. А я в коричневом костюме, который даже мне самому напоминал школьную форму. Мне отдали все его классы, да ещё и кабинет в придачу. Так начался год кошмара.

После армии мир делится на белое и чёрное: тебе говорят, ты выполняешь. Я детям: "Круглое нести, квадратное катить". А они мне: "Вы не имеете права!" Я не учёл того, что вернулся в другую, постперестроечную страну. У меня волосы на голове дыбом стояли от того, насколько все изменилось. Через год я отдал эти классы, и знаете, что сделал? Перекрасил парты. Догадайтесь почему… Это был урок для меня. Но я упрямый, из школы не сбежал. Решил, что ничего менять не буду, в науку не пойду. Своё место в жизни я нашёл. Хотя пособия по математике в соавторстве и статьи по методике математики и пишу, но не считаю это научной деятельностью.

Нельзя идти на конфликт с детьми. Надо всегда пытаться находить общий язык и ни в коем случае не обижаться на учеников. У них своё восприятие. Может, им не нравится манера преподавания или даже внешний вид. Дети ведь очень наблюдательные, иногда желчные. У меня была как-то история. Я ходил в одном и том же свитере на работу, и один ученик что-то такое ехидное сказал в стиле "опять вы в вашем традиционном свитере". Мне этого хватило. На ближайших выходных купил ещё несколько свитеров. Учитель — человек публичный, и это надо учитывать. Даже внешний вид играет роль. Дети воспринимают педагога в целом, а не только, как он преподаёт. И наладить контакт с детьми необходимо. Это правило актуально, какие бы технологии нас ни окружали.

В работе учителя меня покорили две вещи — возможность передавать знания и возможность видеть результат своей работы. Как в фильме "Москва слезам не верит": "Прихожу, и там начинает крутиться то, что без меня не крутилось". Как и любой учитель, я смотрю на часы на уроке. Но для того, чтобы узнать, что ещё успею сделать, а не сколько мне осталось мучиться.

"Что нужно, чтобы научить детей?" Этот вопрос я задал пожилому учителю, когда впервые попал в школу преподавателем. Он ответил: "Самое главное научить их думать". Какие-то знания забываются, что-то вообще оказывается ненужным, но если человека научить думать, рассуждать, то он сможет разобраться во многих вещах. С тех пор я придерживаюсь этой точки зрения.

Математика структурирует. Далеко не все предметы учат тому, как выстраивать логическую цепочку от одного к другому. Ломоносова можно процитировать: "Математику потому изучать следует, что она ум в порядок приводит". Любовь к математике мне привил отец. Он был инженером, преподавал механику, но ему нравилось решать задачи, и в своё время он этим заразил меня. Но на математике свет клином не сошёлся. Я периодически ошарашиваю учеников тем, что читаю на память стихи (смеётся). Если учитель настроен только на свой предмет, детям будет неинтересно.

"Их убеждают: "Учись хорошо". А для чего учиться хорошо? Они этого ещё не понимают"

У меня сейчас два математических класса — шестой и восьмой. Разница между ними огромная. В восьмом классе ребята хорошо работают. Они шумные, но это рабочий шум. А в шестом ситуация другая. Они ещё не вышли из детства. В начальной школе у них иногда формируется стереотип — когда мы пишем, это мы работаем, а когда учитель что-то говорит, можно расслабиться.

Их убеждают: "Учись хорошо". А для чего учиться хорошо? Они этого ещё не понимают. Тогда им объясняют: "Будешь хорошо учиться, станешь хорошо зарабатывать". Но ведь не обязательно есть такая связка. Если в младшей школе срабатывает простое детское любопытство ко всему, то в средних классах у детей появляются предпочтения. Ребята учатся, но только если им нравится сам предмет. Не нравится ребёнку, например, география. Зачем её учить, извозчик довезёт. И тут уж как проявит себя учитель. У Паустовского есть "Повесть о жизни". В ней он вспоминает своего преподавателя по географии, у которого на столе стояли бутылочки с водой. Он рассказывал ученикам: в этой вода из Нила, а в этой — из Тихого океана. Только повзрослев, Паустовский узнал, что в бутылках была обычная водопроводная вода. Но сама история создавала атмосферу. И, конечно, создав её однажды, учитель должен уметь её поддерживать.

В старших классах ситуация кардинально меняется. Современные старшеклассники более мотивированные. Я это связываю с тем, что у них стало больше возможностей. Можно учиться в разных местах, поступить куда угодно, в том числе и в зарубежные учебные заведения. Это делает их прагматичными и целеустремленными. И многие дети, валявшие дурака в средней школе, в 10–11 классе, особенно в 11-м, переходят на совершенно иной уровень. Работают уже сознательно, понимая, что им это нужно, ведь у них появляется цель. И от того, как они сдадут внешнее тестирование, зависит, реализуют они её или нет. Работает перспектива — поступить туда-то, поехать работать туда-то. Многие мысленно прокладывают себе путь на годы вперёд. И радует то, что их планы сбываются. Это главная перемена, которую я вижу в современных школьниках.

Говорят, что у подростков нет авторитетов. Но если они понимают, что здесь можно что-то почерпнуть, что человек любит своё дело и может им дать нужное знание, то он становится для них авторитетом в конкретной области. При этом важно оставаться честным с ними. Не обманывать, не кривить душой, и если уж допустил ошибку, то уметь её признать. И неважно, касается это предмета или общения.

Многие хотят попасть в математический класс, но бывает, что вопреки здравому смыслу. Проблемы возникают, если это выбор родителей. А так происходит часто. Родители рассчитывают, что математический класс более сильный, а значит, их ребёнок будет лучше учиться. Как при царе-батюшке богатые помещики приглашали бедных детей за стол к своим детям, которые плохо ели. Они думали, что так можно возбудить аппетит у их избалованных чад. Может, так и бывает, но, по-моему, слабо работает. "Если девять женщин собрать в одной комнате, то ребёнок через месяц не родится".

"Дети прекрасно понимают, когда учитель приходит на урок "отбыть номер"

Нельзя осчастливить насильно. Ко мне в математический класс как-то попал мальчик, потому что этого очень хотел его папа. Парнишка в 8 классе в совершенстве знал английский язык, французский, учил немецкий. Математика его не интересовала. Он делал, как в "Бравом солдате Швейке" делала собачка, помните? Она очень хотела, чтобы её вернули хозяину, поэтому постоянно писала в коридоре. Так и мальчик сознательно бойкотировал математику, хотя у него были задатки. Хорошо, что папа всё понял и признал ошибку. Потом тот ученик окончил КИМО. Конечно, нет правил без исключений, но нельзя ломать ребёнка. Родители думают, что понимают в этой жизни больше и то, что они делают, — первозданная истина. Но ребёнок просто не понимает, какое благо это ему сулит. Выбор же должен быть осознанным.

Многие родители — сплошь и рядом великие футбольные тренеры, экономисты, политики, а также и выдающиеся педагоги, точно знают, как делать правильно. Но их опыт ограничен только их собственным ребёнком. Они видят только его и знают подходы только к нему. А в классе сидит 30 человек, и учителю работать нужно со всеми. Что-то получается, что-то нет. Учитель в этом плане не защищён от нападок ни со стороны родителей, ни со стороны детей.

Чтобы обучение было эффективным, главное — не навязывать. Но есть вещи, которые для меня принципиальны. Домашнее задание необходимо. Программа ведь такая, что несёшься вперёд, и если не закреплять, не повторять, то толку не будет. Хотя именно домашнему заданию дети и сопротивляются больше всего. Но оно на их совести. Опять-таки, перегружать тоже нельзя. Работа должна быть посильной. Дай ребёнку 50 задач на завтра, он посмотрит на них, вздохнёт: "Я всё равно их не сделаю" и не сделает.

Дисциплина на уроке необходима. Хотя моё понимание дисциплины несколько отличается от общепринятого. Мне не нравится, когда дети сидят и молчат, как мыши. Это неестественно. Если они вдруг затихают, значит, что-то пошло не так. На уроке должна быть рабочая обстановка, ребята могут обсуждать между собой решение задач. Отвечать на уроке они могут сидя. Так ребенку комфортнее, он менее зажат, ему легче высказать свою точку зрения. Я не уделяю слишком много внимания оформлению решения задач. Если заниматься оформительством, то проиграешь в количестве и качестве решённых задач.

Учитель не должен становиться перед учениками на пьедестал, до которого они не могут дотянуться. Но и дистанция нужна. У ребёнка есть родители, и не надо стараться занять их место.

Плохо, когда учителя самовыражаются за счёт детей, делают их орудием для реализации каких-то своих целей. Дети приходят учиться, ты их учишь — это и есть главная задача. Конечно, хорошо, когда они добиваются результата. Но не нужно превращать это в самоцель и источник продвижения по карьерной лестнице. Иногда учителя страдают тем, что считают свой предмет главным, и им сложно усмирить свои амбиции, но надо.

В ученике нужно видеть прежде всего личность. Поэтому относиться к ним по принципу "если ты плохо учишься, ты плохой" неправильно.

Дети прекрасно понимают, когда учитель приходит на урок "отбыть номер". И достаточно ему один раз на вопрос ученика ответить: "Тебе что, больше всех надо? Иди, не надо тебе это", как на этом интерес ребёнка к предмету закончится.

Когда в классе есть настрой на учёбу, то более слабые тянутся за более сильными. Дети вытягивают друг друга. А если его нет, то будет обратная ситуация — "ты ботан, зубрила". Девочка, которая подарила бумеранг, являлась лидером класса, и результат был у всех. Так случается, если лидер мотивирован. Хотя в математические классы часто приходят дети самодостаточные, и лидеров может быть много. Тогда учебный настрой зависит от костяка. Если в классе есть костяк, который хочет работать, то это затягивает и остальных.

Любой результат ученика — это не только учитель и настрой ребёнка. На 80-90% — это труд. У меня были разные случаи. Поступает ученик в математический класс. В рейтинге поступивших двадцатый, да ещё в сентябре ногу сломал. А через год он стал призёром Всеукраинской олимпиады, сейчас работает в Институте математики. Бывают и обратные ситуации.

Я продолжаю общаться со своими выпускниками. Как классный руководитель я выпускал классы в 1995-м и 1996 году и до сих пор помню детей в алфавитном порядке. Храню тетради учеников, газеты, которые они делали, а на встречах показываю. Им интересно посмотреть, какими они были 20 лет назад. Например, у меня хранилась смешная объяснительная записка. Ребята опоздали на урок. Говорю им: "Пишите объяснительную!" Один и написал: "Утром я выгуливал собаку. Она потерялась, и мне пришлось её искать, поэтому я опоздал в школу". А остальные опоздавшие подписались: "Я, такой-то, помогал искать собаку".

Дети больше любят молодых учителей. Если ты уже немолод, то хотя бы душой должен оставаться молодым.