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Главная » Общество » "Подпольные" аборты ежегодно делают 25 миллионам женщин, – ВОЗ

"Подпольные" аборты ежегодно делают 25 миллионам женщин, – ВОЗ

"Подпольные" аборты ежегодно делают 25 миллионам женщин, – ВОЗ
Фото: УНИАН

Из них почти 50 тысяч умирают и примерно 5 миллионов становятся инвалидами

29.09.17 3
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Отсутствие доступа к услугам по безопасному прерыванию беременности приводит к тому, что ежегодно 25 миллионов женщин прибегают к "подпольным абортам", чреватым плачевными последствиями. Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения, передает УНИАН.

Каждый год в результате осложнений после абортов почти 50 тысяч женщин умирают и примерно пять миллионов становятся инвалидами. 97% всех абортов, осуществляющихся без медицинского контроля, приходится на страны Африки, Азии и Латинской Америки.

"Тот факт, что женщины и девушки не имеют доступа к услугам по эффективной контрацепции и безопасному аборту, имеет серьезные последствия для их собственного здоровья и здоровья их семей. Такого быть не должно. Тем не менее, несмотря на достижения в области технологий и науки, в мире все еще совершается недопустимо много небезопасных абортов, от которых страдает и умирает недопустимое число женщин", - заявила представитель ВОЗ Бэла Ганатра.

В ВОЗ напомнили, что запрет на аборты не уменьшает потребность в них и их число никак не сокращается. Такие меры лишь заставляют женщин прибегать к небезопасным и незаконным услугам.

В странах, где аборты полностью запрещены или разрешены только в целях спасения жизни женщины или сохранения ее физического здоровья, лишь 1 из 4 абортов не имеет негативных последствий. Там же, где аборты легальны, это соотношение составляет 9 к 10-ти.

"В странах с высоким уровнем дохода, в частности в Северной Америке, Западной и Северной Европе, в которых аборты разрешены, а системы здравоохранения надежны, показатели небезопасных абортов самые низкие в мире", – отметила Бэла Ганатра.

По данным ООН, в регионе Восточной Европы ежегодно совершается в общей сложности более 2 млн 600 тыс абортов. 373 тыс из них происходит в небезопасных условиях.

Эксперты ООН по правам человека призвали все государства мира, где действует запрет на аборты, отменить эту дискриминационную меру и освободить всех женщин, которые оказались из-за абортов в тюрьме. Правозащитники настоятельно рекомендовали властям обеспечить всем женщинам возможность пользоваться существующими методами предупреждения нежелательной беременности и, в случае необходимости, иметь право прервать ее, не подвергая здоровье опасности.

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