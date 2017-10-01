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Главная » Общество » Сегодня в Украине отмечают День учителя
Сегодня в Украине отмечают День учителя
Фото из открытых источников

Сегодня в Украине отмечают День учителя

Педагогов традиционно чествуют в первое воскресенье октября  

01.10.17 29
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В первое воскресенье октября в Украине традиционно отмечается День учителя. Педагогов с праздником поздравило руководство государства, в частности министр образования Лилия Гриневич, президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

"Уважаемые коллеги, искренне поздравляем всех с Днем работников образования! В этот день мы благодарим всех украинских педагогов за их тяжелую, но важную и вдохновляющую работу. Профессия педагога требует сил, вдохновения и постоянного самосовершенствования. Учителя оказывают невероятное влияние на развитие нашей страны и общества в целом. Мы благодарны за ваш труд и будем и дальше бороться, чтобы социальный статус педагогического работника стал именно таким, которого вы заслуживаете", - передает слова Гриневич пресс-служба Минобразования.

В приветствии, обнародованном на официальном сайте главы государства, Порошенко отметил: "Вся страна кланяется вам за неутомимый самоотверженный повседневный труд, за активную гражданскую позицию. Именно ваши таланты и настойчивость, тепло сердец и безупречное выполнение миссии по воспитанию молодых поколений - ключ к избранному нами европейскому будущему".

Президент подчеркнул, что, несмотря на российскую военную агрессию, Украина демонстрирует мощное стремление к реформированию всех сфер жизни.

"И этот светлый октябрьский день ознаменован историческим событием - мы стоим у истоков коренных преобразований в отечественном образовании, намеченных новым законом Украины "Об образовании" и концепцией "Новая украинская школа", - отметил он.

Порошенко убежден, что педагоги станут движущей силой эффективных нововведений, которые приведут к качественным изменениям в технологиях и науке, гуманитарному и экологическому мышлению.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также присоединился к поздравлениям, вспомнив свою школу и учителей. 

"Сегодня - День учителя! Праздник людей, которые приходят в жизнь каждого из нас, казалось бы, временно, но в действительности остаются в ней навсегда. Я всегда с благодарностью вспоминаю своих учителей, тех, кто давал мне знания и закладывал жизненные ценности. Для меня это особенный праздник еще и потому, что мой дед и моя мама были педагогами", - написал он на своей странице в Facebook. 

Напомним, День учителя стал официальным праздником в 1980 году согласно постановлению Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных датах". Поэтому его отмечают в Азербайджане, Белоруссии, Армении, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Латвии.

В Украине праздник был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы "О Дне работников образования" от 11 сентября 1994 года.

 

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